أبو الدهب: هذا موقف الزمالك من مباراة القمة

قال محمود أبو الدهب نجم الكرة المصرية السابق ومحلل برنامج البريمو، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سيخوض مباراة القمة أمام الأهلي والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل.

أضاف أبو الدهب في تصريحات مع الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" المذاع عبر فضائية"ten": "مباراة القمة في موعدها وتم إخطار كافة الجهات بذلك".

وتابع: "سيتم الإعلان عن تعيين طاقم تحكيم إسباني لإدارة لقاء القمة، وسيصل الطاقم التحكيمي إلى القاهرة يوم الإثنين المقبل".

في سياق اخر، قدم ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة، اعتذاره لنادي الزمالك، بعد التصريحات التي أدلى بها مؤخرا.

وقال ثروت سويلم في تصريحات مع الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" المذاع عبر فضائية"ten": "الزمالك بعيد عن المنافسة على بطولة الدوري في الموسم الجاري".

وأضاف: "رابطة الأندية أخطرت الزمالك بجدول الدوري منذ فبراير الماضي، فلماذا تم الاعتراض على الجدول في الفترة الحالية؟".

وتابع: "مجلس إدارة الزمالك سيعقد اجتماعاً اليوم الأحد، وسيتراجع عن قراره بشأن عدم خوض مباراة القمة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل".

واختتم:"الزمالك نادي كبير وله شعبيتة وجماهيريته وأعتذر عن تصريحاتي السابقة".