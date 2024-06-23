تفاصيل مكالمة محمد صلاح لكندة علوش بعد إصابتها بالسرطان.. بيتي موجود

دائمًا ما يكون اسم اللاعب محمد صلاح ملازمًا للمواقف الإنسانية النبيلة، فلم يتأخر لاعب ليفربول عن الفنانة كندة علوش عندما علم بمرضها حسبما كشفت الفنانة السورية خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي عبر قناة الإعلامية على منصة اليوتيوب.

قالت كندة:"صلاح عرف من حد مقرب إن جالي سرطان، فجاب رقم عمرو جوزي، وكلمه يطمن عليا"، وأضافت: "قاله في أي لحظة أنا بيتي في لندن موجود لو هتيجوا تعملوا فحص أو تبعتوا لي الفحوصات وأنا هعرضها علي الأطباء هنا، واتصل تاني وكلمني فقلت له أنا كويسة جدا ومبسوطة إني بسمع صوتك، فاتفاجئ من حماسي وفرحتي، قالي ليكي عيلة وبيت في لندن لو احتاجتي حاجة، ووقتها أدركت قد إيه هو إنسان حقيقي وبسيط".

مرض الفنانة كندة علوش

أعلنت الفنانة كندة علوش، لأول مرة عن تفاصيل إصابتها بمرض السرطان الثدي وقالت ، خلال لقاء مع مني الشاذلي:" الحقيقة أنا بقالي فترة طويلة، غايبة عن الناس، سواء كان عبر الأعمال الفنية أو الظهور الإعلامي، ولكن هذا وراءه أسباب كثيرة وأهمها أصابتي بمرض".

وتابعت: “ظهرت عليا أعراض بسيطة بس أنا مش بحب اهتم بالتفاصيل، وأنا طبيعتي مش بخاف لأني بسلم أمري لربنا بسهولة، ولما عدى 5 أشهر ونفس الأعراض كانت عندي، فعمرو جوزي قالي انتي لازم تعملي فحوصات، ومكنتش مقتنعة أنه له لازمة، ولكن اقنتعت بعد وقت اني أروح أعمل فحوصات، وأول ما روحت للدكتورة قالت ليا في حاجة مش مظبوظة”.

وأضافت: “قررت الدكتورة أخذ عينة، عشان توصل للسبب، وبعد 3 أيام لقيت راجل بتاع التحاليل كلمني وقالي النتيجة مش كويسة، وفي أكثر من مرض، منهم ورم خبيث في الثدي، بس عمرو كان شاكك في الموضوع وقلقان”.