بسبب ارتفاع درجات الحرارة.. أطعمة يجب على مرضى السكري تجنبها

عادةً ما يكون الصيف وقتًا للتواصل الاجتماعي والتخلي عن موانع الشتاء إلا أنه قد يشكل خطرًا صحيًا خفيًا إذا كنت مصابًا بداء السكري من النوع الثاني، وذلك لأن هناك إغراء أكبر للإفراط في تناول الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على الكثير من السكر.

شاركت GP Sarah Brewer أهم نصائحها للتعامل مع هذه الأطعمة الموسمية، موضحة أي منها يجب توخي الحذر بشكل خاص واقتراح بدائل صحية لتجربة الصيف المثالية.

الحلوى

تنصح الدكتورة سارة بروير بتجنب الحلويات والمصاصات بأي ثمن، فهي مليئة بالسكر، اصنعها بنفسك باستخدام اليقطين منخفض السعرات الحرارية أو عصير الفاكهة المخفف وقم بتحليته بالستيفيا إذا لزم الأمر.

الصلصات

مرة أخرى، تنصح الدكتورة بروير بالابتعاد عن أي شيء معبأ أو يتم شراؤه من المتجر، وتحقق من الملصقات، لأن التوابل والصلصات غالباً ما تحتوي على كمية مذهلة من الملح والسكر للحصول على مصادر بديلة للنكهة، استخدم الأعشاب المفرومة الطازجة، أو قليل من البابريكا المدخنة، أو الفلفل الأسود المطحون الطازج، أو عصير الليمون أو الليمون.

تناول وجبة خفيفة من الفواكه الموسمية اللذيذة

مذاق الفاكهة دائمًا يكون أفضل في فصل الصيف، ولكنها تتمتع أيضًا بفوائد صحية، وعلى الرغم من أن الفواكه تحتوي على سكريات طبيعية، إلا أن معظمها يحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض إلى متوسط ​​ولا يرفع مستويات السكر في الدم بشكل مفرط (على الرغم من عدم الإفراط في تناول الفواكه المجففة)."

داء السكري

يشير داء السكري إلى مجموعة من الأمراض التي تؤثر على كيفية استهلاك الجسم لسكر الدم (الغلوكوز). والغلوكوز مصدر مهم لإمداد الطاقة إلى الخلايا التي تتكون منها العضلات والأنسجة. كما أنه المصدر الرئيسي لإمداد الدماغ بالطاقة.

يختلف السبب الرئيسي للإصابة بداء السكري باختلاف نوعه. لكن بصرف النظر عن نوع داء السكري لديك، فإنه يمكن أن يؤدي إلى زيادة مستوى السكر في الدم. وبالتالي قد تؤدي الزيادة المفرطة في مستوى السكر بالدم إلى حدوث مشكلات صحية خطيرة.

تشمل حالات داء السكري المزمن النوعين الأول والثاني من داء السكري. وتشمل حالات داء السكري القابلة للعلاج مقدمات السكري والسكري الحملي.