فاهيتا الدجاج على خطى المطاعم المكسيكية

فاهيتا الدجاج المكسيكية من اشهي الأكلات التي يمكن تحضيرها، طبق مكسيكي شهير يقدم مزيجاً من اللحوم المتبلة والخضروات المنوعة، ويقدم في خبز التورتيلا الناعم.

فاهيتا الدجاج المكسيكية

مقادير فاهيتا الدجاج المكسيكية

- صدر الدجاج : 1 صدر (مقطع شرائح صغيرة)

- بابريكا : ملعقة صغيرة ونصف (مطحونة)

- الكمون : ملعقة صغيرة (مطحون)

- عصير الليمون : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- الفلفل الأخضر : 1 حبة (مقطع شرائح)

- الفلفل الأحمر : 1 حبة (مقطع شرائح)

- البصل : 1 حبة (مقطع جوانح)

- بابريكا : ملعقة صغيرة (مطحونة / للخضار)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة (للخضار)

- خبز التورتيلا : 4 أرغفة

- جبن الشيدر : كوب (مبشور)

- لبنة : كوب (طرية)

- الأفوكادو : كوب (صلصة الأفوكادو الجاهزة)

طريقة التحضير

اخلطي الدجاج مع الكمون، والبابريكا، والملح، والفلفل الأسود.

ضعي الدجاج بمقلاة واسعة على نار متوسطة حتى يتحمر ويصبح ذهبي اللون.

صبي عصير الليمون فوق الدجاج وقلبي لمدة دقيقتين.

ارفعي الدجاج من المقلاة واتركيه جانباً.

تبلي الفلفل الملون والبصل بالبابريكا والملح، وضعي الخضار في نفس مقلاة الدجاج وقلبي على نار عالية حتى تتحمر.

سخني الفرن على حرارة 200 درجة مئوية.

ضعي الدجاج والخضار في طبق الفرن، وأدخليه للفرن لمدة 20 دقيقة لينضج الدجاج مع الخضار.

عند التقديم وزعي الدجاج والخضار، واللبنة، والجبن، و صلصة الأفوكادو، على خبز التورتيلا، وأغلقي الخبز على الحشوة على شكل رول وقدميه ساخناً.