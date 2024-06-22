بعد نجاح "مش روميو وجوليت"| علي الحجار يلتقي بجمهوره في ساقية الصاوي

يحيي المطرب علي الحجار، حفل غنائي بساقية عبدالمنعم الصاوي، في الثامنة مساء الأربعاء المقبل الموافق 26 يونيو الجاري بقاعة النهر، وتتراوح أسعار التذاكر بين 320، 370، 430، 480، 520.



ومن المقرر أن يقدم الحجار، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة، التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.



آخر أعمال علي الحجار

يذكر أن آخر أعماله، مسرحية "مش روميو وجوليت" من إنتاج فرقة المسرح القومي بقيادة الدكتور أيمن الشيوى، وهى قصة مستوحاه من روميو وجوليت لوليام شكسبير، وتعرض حاليًا على خشبة المسرح القومي بالعتبة، وذلك ضمن خطة البيت الفني في عيد الأضحى.

وكان افتتح العرض، المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح.

أبطال مسرحية مش روميو وجوليت



العرض المسرحي بطولة : "علي الحجار، رانيا فريد شوقي، ميدو عادل، عزت زين، دنيا النشار، طه خليفة، آسر علي، طارق راغب، والمطربة أميرة أحمد " .

مسرحية "مش روميو وجوليت"، إخراج عصام السيد، صياغة شعرية أمين حداد، مخرج منفذ صغوت حجازى، موسيقى وألحان أحمد شعتوت، استعراضات شيرين حجازي، ديكور محمد الغرباوي، مساعدا الإخراج حمدى حسن ومحمود خليل، إضاءة ياسر شعلان، ملابس علا جودة ومى كمال، ، جرافيك محمد عبدالرازق، فوتوغرافيا عادل مبارز، دعاية محمد فاضل.

