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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الأركان يلتقيان رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الفرنسية

بوابة الوفد الإلكترونية

التقى الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول تيرى بوركارد، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الفرنسية، والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً  فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام . 

تناول اللقاء علاقات التعاون العسكرى بين البلدين الصديقين فى العديد من المجالات، كذلك تداعيات الأوضاع الراهنة وانعكاسها على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط .
 

وكان الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، قد استقبل رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الفرنسية، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين .

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة على عمق علاقات الشراكة والتعاون الثنائى وتنسيق الجهود لتحقيق المصالح المشتركة ودعم آفاق التعاون العسكرى وتبادل الخبرات
بين القوات المسلحة لكلا الجانبين .
 

من جانبه أعرب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الفرنسية عن تقديره لعمق الروابط والعلاقات التى تجمع بين البلدين الصديقين وتوافق الرؤى المشتركة تجاه مختلف القضايا والموضوعات بكافة المجالات العسكرية .

 حضر اللقاءات عدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين والسفير الفرنسى والملحق العسكرى الفرنسى بالقاهرة .

 

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