شهدت أسعار الحديد اليوم السبت 22-6-2024 في مصر حالة من الاستقرار في بعض الشركات، وانخفاضاً في أنواع أخرى مثل الاستثماري.

وسجل سعر حديد عز وفقا للسعر المعلن من الشركة 40700 جنيه، وتعمل بنظام التسوية لذا يمكن أن يصل لـ 40 ألف جنيه، ولكن الشركة تعوض الخسارة للوكلاء وفقا لتصريحات رئيس الشعبة، وشهد سعر الحديد الاستثماري انخفاضاً، حيث سجل اليوم 38857 جنيهاً للطن الواحد، سعر بيع للمستهلك، بتراجع قيمته 142 جنيهاً في الطن.

وجاءت أسعار الحديد وفقا لشعبة مواد البناء كالتالي:

الحديد أرض المصنع 36-39 ألف جنيه.

الحديد للمستهلك بين 38000 و41000 جنيه.

الحديد الاستثماري اليوم قيمة 38821 جنيهًا للطن.

أسعار الحديد اليوم عالمياً

- سعر طن الحديد الخام 106 دولاراً.

- سعر طن البليت 495 دولاراً.

- سعر طن حديد التسليح 514 دولاراً.