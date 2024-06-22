للأطفال.. 6 طرق بسيطة للتخلص من دوار البحر

يحب معظم الأطفال السفر، ولكن بعضهم يخاف من دوار الحركة والغثيان المرافق له، وذكر الخبراء في مجال صحة الطفل من فرنسا 6 طرق مثبتة لحل هذه المشكلة.

زنجبيل

الزنجبيل هو علاج شعبي قديم ضد دوار البحر أو دوار الحركة، بالإضافة إلى أسباب أخرى للغثيان خذ الزنجبيل الممزوج بالماء معك في رحلة طويلة إنه يعمل بشكل أفضل مع المشروبات الغازية. وهذا ينقلنا إلى المكون التالي.

مشروبات غازية

تشكك العديد من الأمهات الآن في شراء الصودا للأطفال ولكن في حالة مواجهة طفلك دوار الحركة، فهي طريقة رائعة لمساعدته وإذا كنت خائفا من تأثير السكر على أسنان الأطفال، فقم بشراء صودا غذائية.

أي فاكهة حمضية

الليمون والبرتقال واليوسفي - كل شيء مناسب للتغلب على نوبات الغثيان ويمكنك تناول الحمضيات نيئة، يمكنك فقط استنشاق رائحتها المميزة.

شاي بالنعناع

رائحة النعناع اللطيفة تبعد بسرعة الشعور بالغثيان تتلف أوراق النعناع الطازجة بسرعة أثناء النقل، وبعد ذلك تبدأ رائحتها في أن تكون غير لطيفة للغاية لذا أحضر معك زبدة النعناع أو الحلوى بنكهة النعناع. العلكة بالنعناع مناسبة أيضا كملاذ أخير.



عشب الليمون

أضف بضع قطرات من زيت الليمون الأساسي إلى منديل ورقي نظيف أو منديل وتنفس لتخفيف الغثيان. لكنك لست بحاجة إلى حمل نباتات حقيقية معك، لأن سيقانها حادة جدا، ويمكن أن تتأذى.



شاي بارد

يحتوي هذا الشاي على نغمات نصفية من الحمضيات، وهو يمنع الغثيان تماما خذ معك زجاجة من الخوخ أو الشاي المثلج بنكهة الليمون.

أسباب دوار البحر

يُعتقد أن دوار البحر مرض ينتج عن عدم تطابق المعلومات التي يتلقاها المخ من الأذن الداخلية (الجهاز الدهليزي) وما تراه العين، على سبيل المثال يحدث الدوار أثناء الجلوس في مقصورة سفينة أو قارب نتيجة إرسال العين إشارات بأن الشخص ثابت لا يتحرك، بينما يستشعر النظام الدهليزي في الأذن حركات الرأس بسبب حركة السفينة، وبذلك يحدث عدم توافق في الإشارات التي تصل إلى المخ