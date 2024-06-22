اقرأ بالوفد غدا.. “خلية الأزمة” توصي بتعديل قانون شركات السياحة

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الأحد، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: “خلية الأزمة” توصي بتعديل قانون شركات السياحة.

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

إحالة 16 شركة سياحية للنيابة لمخالفتها شروط الحج.

د. وجدي زين الدين يكتب: خلية أزمة الحجاج

طارق عبدالعزيز يكتب: موسم الحج العظيم الحزين.. ودولة القانون

مصر ترحب بإعلان جمهورية أرمينيا اعترافها بدولة فلسطين.

المنظومة تدخل السويس وأسوان بالعام المالي الجديد… “معيط” : 4.6 مليون مواطن يتمعون بمزايا التأمين الصحي الشامل.

شكاوي من “الوقت” و"صعوبة النحو" في الثانوية العامة.. 5 حالات غش في السويس والشرقية وسوهاج وأسيوط والدقهلية.

سفير فلسطين بالقاهرة يشيد بالجهود المصرية للحفاظ على القضية الفلسطينية 1100 طالب فلسطيني من النازحين يؤدون امتحانات الثانوية بلجان القاهرة.

ركود في الذهب.. و 0.6 % تراجعا في الأسعار بالبورصة العالمية .