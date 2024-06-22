أصالة ونجوي كرم يقدمان أشهر أغنياتهما في حفل بألمانيا

تستعد النجمة أصالة لإحياء حفلًا غنائيًا فى ألمانيا برفقة النجمة نجوي كرم الليلة.

ويقدم الثنائي باقة متميزة من أشهر أغنياتهما للجاليات العربية، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول في موسم الصيف.

وتحضر الفنانة أصالة ألبومها الجديد، ومن المقرر أن تطرحه قريبًا، وانتهت من تسجيل أول أغانى ألبومها الجديد باللهجة العراقية "إنسان" ومن كلمات: محمد الترك وألحان: كرار شريف وتوزيع موسيقى: على رونى ومكس وماستر: على الأمير.

من ناحية أخري، تستعد النجمة أصالة لإحياء حفلا غنائيًا فى ماربيا أرينا فى إسبانيا، يوم الجمعة 26 يوليو الشهر المقبل.

ومن المقرر أن تقدم لجمهورها باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.

كما تحضر الفنانة أصالة لـ ألبومها الجديد، ومن المقرر أن تطرحه قريبًا.

إنسان

وانتهت أصالة من تسجيل أول أغانى ألبومها الجديد باللهجة العراقية "إنسان" ومن كلمات: محمد الترك وألحان: كرار شريف وتوزيع موسيقى: على رونى ومكس وماستر: على الأمير.

كما تحيي الفنانة أصالة نصري، حفلًا غنائيًا في مدينة اسطنبول التركية يوم 13 يوليو المقبل، ضمن سلسلة حفلات الصيف.

تستعد النجمة أصالة لاحياء حفلًا غنائيًا برفقة النجمة نجوي كرم، في ألمانيا يوم22 يونيو الشهر الجاري.

ومن المقرر أن تقدم كل منهما خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتهما التى يتفاعل معها الجمهور.

وكانت قدمت النجمة أصالة تتر مسلسل مليحة، بعنوان "أصحاب الأرض"، مصحوبا بالترويدة للفلكور الفلسطينى، وكليب الأغنية من ألحان حسين نازك، وتوزيع أحمد ضياء، وميكس ماستر أسامة الهندى، فكرة وإخراج عادل رضوان.

وطرحت مؤخرا النجمة أصالة نصرى، أحدث أغنياتها التى تحمل اسم "صندوق" على موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات رامى قحطان كوسا، ألحان وتوزيع يزن الصباغ، والكليب من إخراج حسن غدّار.

وطرحت النجمة اللبنانية نجوى كرم مؤخرًا ألبوما بعنوان "كاريزما" والذى تضمن 7 أغنيات صورت منها أغنية "شغل موسيقى" بطريقة الفيديو كليب مع المخرج دان حداد، وهي من كلمات كلمات عامر لاوند، وألحان وتوزيع علي حسّون.

أما الأغنية الثانية في الألبوم حملت عنوان الألبوم "كاريزما" وهي من كلمات اليكسي قسطنطين، وألحان الشاب سامر وتوزيع فادي جيجي، وثالث أغنية جاءت بعنوان "عشر دقايق" من كلمات وألحان وسام الأمير، وتوزيع فادي جيجي.

وضم ألبوم نجوى كرم، أغنية "واني اشتقتلو" من كلمات عامر لاوند وألحان وتوزيع علي حسون، وأغنية "بحبك حب" من كلمات وألحان ايفان نصوح وتوزيع فادي جيجي، وأغنية "زعلك صعب"من كلمات عامر لاوند وألحان علي حسون وتوزيع ستيف سلامة.

أما الأغنية السابعة في ألبوم نجوى كرم "كاريزما" جاءت بعنوان "مغرومة بحالي"، وهي من كلمات أمل فهد وألحان وسام الأمير وتوزيع فادي جيجي.

وكانت كشفت الصفحة الرسمية لروتانا ، عن أنباء تأكد بدء الفنانة أصالة لتحضيرات أحدث ألبوماتها الغنائية والذى سيقدم باللهجة الخليجية وسيحتوي على أغنيتين عراقيتين .

ونشرت صفحة روتانا منشور من خلال الحساب الرسمي على موقع إنستجرام ، معلقة: "في ظل التوهج الذي تعيشه “أيقونة الشرق” أصالة علمنا حصريا انها بدات بتسجيل أغاني البومها الخليجي القادم من انتاج مجموعة روتانا للموسيقى، ويتضمن الألبوم تعاونات جديدة مع الملحنين ناصر الصالح وأحمد الهرمي وقوس وعزوف وآخرين . أيضا يحتوي الالبوم على اغنيتين عراقيتين ستكونان مفاجأة.

وكانت أحيت النجمة أصالة حفلا غنائيًا السبت الماضي، فى مدينة أبو ظبى بدولة الإمارات، وقدمت خلاله باقة مميزة من أشهر أغنياتها المحببة لدى جمهورها.

مليحة

وكانت قدمت النجمة أصالة تتر مسلسل مليحة، بعنوان "أصحاب الأرض"، مصحوبا بالترويدة للفلكور الفلسطينى، وكليب الأغنية من ألحان حسين نازك، وتوزيع أحمد ضياء، وميكس ماستر أسامة الهندى، فكرة وإخراج عادل رضوان.



وطرحت مؤخرا النجمة أصالة نصرى، أحدث أغنياتها التى تحمل اسم "صندوق" على موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات رامى قحطان كوسا، ألحان وتوزيع يزن الصباغ، والكليب من إخراج حسن غدّار.

كما طرحت أصالة نصرى أغنيتها "جنة الحب" عبر يوتيوب وبعض المنصات الإلكترونية الغنائية، الأيام الماضية وهى من كلمات د. ذياب بن غانم المزروعى، ألحان فايز السعيد، توزيع الموسيقى نور هاشم.

وكانت المطربة أصالة طرحت عددًا من أغانى ألبومها الجديد الذى يحمل اسم "لحقت نفسى" منها أغنية الأخبار الحلوة، وتعاونت فيها مع كل من الشاعر الغنائي محمود سليم، الملحن كريم أحمد، الموزع الموسيقى كريم أسامة، مهندس الصوت محمد صقر.

وكانت حرصت المطربة أصالة علي الاحتفال بعيد ميلاد ابنها الكبير خالد الذهبي، حيث نشرت صورة له من خلال حسابها علي موقع إنستجرام وعلقت عليها قائلة: "أحلى ما فيك قلب متله ما صار أبيض قمر الله يحفظ لنا ياه وكل سنه وأنت حبيبي توأمي قطعة من روحي".

تغنى النجمة أصالة تتر مسلسل نعمة الافوكاتو، بطولة النجمة مى عمر، المقرر عرضه فى رمضان المقبل ، من تأليف مهاب طارق ومحمد سامى، وإخراج محمد سامى.

حيث تقدم صولا اغنيتين الاولى بعنوان الجوكر، من كلمات حسام طنطاوى، وألحان خالد نبيل، كما تقدم أغنية التتر بعنوان " الحظ" من كلمات محمد عبد المنعم، والحان مدين، وتوزيع اماديو.



وكانت طرحت شاهد بوستر تشويقي رسمي جماعي لأسرة مسلسل "نعمة الأفوكاتو" الذى تقوم ببطولته النجمة مى عمر، ومقرر عرضه على شاشتها وقناة mbc مصر في شهر رمضان المقبل 2024.

ومن المقرر أن تقدم مى عمر في مسلسل "نعمة الأفوكاتو" درامية اجتماعية تشويقة مثيرة، ويشارك في بطولة العمل أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو ريه، عماد زيادة، ياسر على ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقى، طارق النهري، سامي مغاورى، لبنى ونس، غادة فلفل، سلوى عثمان، هدير عبد الناصر.

أبطال نعمة الأفوكاتو

مسلسل "نعمة الأفوكاتو" تأليف، محمد سامى ومهاب طارق وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة Forever Drama - مها سليم، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى تشويقي وتجسد خلاله مى عمر شخصية محامية تدعى نعمة سعيد أبو علب المحامية بالاستئناف العالى ومجلس الدولة.