السبت 22 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الخارجية: الحجاج الذين فقدوا أرواحهم معظمهم غير نظاميين

وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري

أوضح سامح شكري، وزير الخارجية، أن الحجاج الذين فقدوا أرواحهم، معظمهم من الحجاج غير النظاميين، حيث لم توفر لهم شركات السياحة التي قامت بتسفيرهم أي خدمات.

وأشار وزير الخارجية، إلى جهود الوزارة لمتابعة أوضاع الحجاج المصريين بالمملكة العربية السعودية، حيث تواصل القنصلية المصرية بجدة وفرق العمل المتعددة التي أوفدتها إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة التنسيق مع السلطات السعودية وإجراء الزيارات الميدانية للمستشفيات للحصول على بيانات المواطنين المصريين المتواجدين بها سواء من يتلقى العلاج أو من وافته المنية ومطابقتها مع بيانات المواطنين الذين أبلغ ذووهم عن فقدهم، والتأكد من تقديم الرعاية اللازمة للمرضى منهم، فضلاً عن تخصيص بعثة قنصلية تتواجد على مدار الساعة بمستشفى شرق عرفات ومُجمع المعيصم الطبى.

وأضاف وزير الخارجية، أن غرف الطوارئ التي تم تخصيصها للاستجابة السريعة تعمل على مدار الساعة ويمكن للمواطنين التواصل معها من خلال الأرقام المٌعلنة، مؤكدًا استمرار بذل كافة الجهود بالتنسيق مع السلطات السعودية من أجل ضمان الوصول إلى المواطنين المصريين المفقودين في أسرع وقت ممكن، وتأمين عودة كافة الحجاج المصريين إلى أرض الوطن.

مواد متعلقة

مصر ترحب بإعلان جمهورية أرمينيا اعترافها بدولة فلسطين

دور وكالة الفضاء الإفريقية فى دفع عجلة التنمية القارية

سفير مصر لدى بوليفيا يستضيف رئيسي مجلسي النواب والشيوخ

مصر تحتفل باليوم العالمي للاجئين.. أم الدنيا تحتضن الأشقاء

الخارجية تخصص فرق عمل قنصلية ميدانية بمكة والمشاعر المقدسة للبحث عن المصريين المفقودين

الخارحية تخصص فرق عمل ميدانية بمكة والمشاعر المقدسة للبحث عن مفقودين

ماذا تريد "الأفروسنتريك" من تاريخ مصر.. وما حقيقة "الأصل الأسود" للحضارة الفرعونية ؟

ماذا قدمت مصر لمكافحة وباء الكوليرا في زيمبابوي ؟

الجريدة الورقية