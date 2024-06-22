وزيرة الهجرة تطلق "بودكاست" بصوتها لتعريف المصريين بالخارج بتاريخ حضارتهم وأصولهم المصرية

أطلقت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، «بودكاست» على منصة "سپوتيفاى" بعنوان "معلومة في حدوتة".

جاء ذلك كجزء من مبادرة «اتكلم عربي» واستراتيجية وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، التي تسعى للحفاظ على الهوية الوطنية والمصرية لأبناء المصريين في الخارج وتنمية ارتباطهم بجذورهم المصرية.

سيتم من خلال البودكاست عرض مجموعة من الحكايات المبسطة التي تُعرف أبناء مصر في الخارج بتاريخ الحضارة المصرية وتسليط الضوء على الاعياد والمناسبات التي اشتهر بها المصريون قديما، فضلا عن العادات والتقاليد والأكلات التاريخية، و الاحتفالات والأعياد المصرية التى يحتفل بها المصرين اليوم.

وشددت وزيرة الهجرة على حرصها لإطلاق – البث الصوتي- البودكاست على منصة «Spotify» الصوتية لمشاركة جموع أبناء مصر في الخارج، والتيسير عليهم للتعريف بمعلومات عن وطنهم، بشكل سهل ومبسط، من خلال ما يتم نشره في إطار المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» فيما يخص وطنهم الأم وتعزيز وغرس الانتماء لديهم.

وحرصت السفيرة سها جندي على أن تكون أولى سلسلة الحلقات عبر تقنية البودكاست التي تنوي الوزارة نشرها تباعا خلال الأعياد والمناسبات المقبلة، منوهة بأنه سيتم عرض مجموعات من الحكايات المبسطة التي تُعرف أبناء مصر في الخارج بمفردات الأعياد والمناسبات التي اشتهر بها المصريون قديما، فضلا عن العادات والتقاليد والأكلات التاريخية، بالإضافة إلى سرد القصص الدينية المختلفة.

وأوضحت أن الوزارة حريصة على استغلال وسائل التواصل المختلفة للوصول إلى كافة المصريين بالخارج حول العالم وربطهم بمصر تاريخيا وإعطائهم الفرصة لأن يكونوا جزءا من المستقبل.