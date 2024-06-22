استئناف مناقشة مشروع قانون العمل.. الإثنين المقبل

يستأنف المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، اجتماعاته، صباح بعد غدِ الإثنين، لمُناقشة مشروع قانون العمل.

ووجه حسن شحاتة وزير العمل، ورئيس "المجلس"، دعوة اليوم السبت، إلى الأعضاء من مُمثلي أطراف العمل الثلاثة "حكومة وأصحاب أعمال وعمال "، للإجتماع المُقرر انعقاده بديوان عام وزارة العمل، لاستكمال المُناقشة، من المادة 49 من "مشروع القانون" الذي يتكون من 267 مادة و10 مواد إصدار.

ويطبق قانون العمل على كل من يعمل بأجر في مصر، وأن هناك اتجاه نحو سُرعة الإنتهاء من مُناقشته في "الحوار الاجتماعي"، وذلك تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب لإصداره، بهدف تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، والتشجيع على الاستثمار تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

يُشار هنا إلى وفد عمل مصر المُشارك في فعاليات مؤتمر العمل الدولي بجنيف والمنعقد في النصف الأول من شهر يونيو الجاري، تُلقى إشادات من قيادات منظمة العمل الدولية،على الجهود المبذولة في مجال العمل، خاصة حرص الدولة المصرية على سُرعة إصدار قانون عمل، في إطار "حوار اجتماعي" تُشارك فيه كافة الأطراف المعنية، ليحقق المزيد من التوزان في علاقات العمل بين "طرفي الإنتاج"، كأساس لبيئة عمل لائقة، تواصل جذب الاستثمار، وزيادة الإنتاج.