عودة الموجة شديدة الحرارة.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن غدا الأحد، يشهد استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 لـ 3 درجة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، وحار على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء، ومعتدل على السواحل الشمالية.

وأكدت اضطراب البحر المتوسط على بعض شواطئ مرسى مطروح وسرعة الرياح من 30: 40 كم/ س، وارتفاع الأمواج 1.5 : 2 متر.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

القاهرة:- العظمى 39 والصغرى 27

الإسكندرية: العظمى 33 والصغرى 24

وادي النطرون:- العظمى 37 والصغرى 26

طنطا:- العظمى 37 والصغرى 24

شبين الكوم:- العظمى 38 والصغرى 26

دمنهور:- العظمى 36 والصغرى 24

مطروح:- العظمى 31 والصغرى 23

السلوم:- العظمى 32 والصغرى 22

سيوة:- العظمى 40 والصغرى 24

بورسعيد:- العظمى 33 والصغرى 25

دمياط:- العظمى 33 والصغرى 23

الزقازيق:- العظمى 38 والصغرى 26

المنصورة:- العظمى 38 والصغرى 26

الإسماعيلية:- العظمى 40 والصغرى 25

السويس:- العظمى 39 والصغرى 24

العريش:- العظمى 35 والصغرى 22

رفح:- العظمى 34 والصغرى 21

راس سدر:- العظمى 41 والصغرى 25

نخل:- العظمى 38 والصغرى 18

طابا:- العظمى 38 الصغرى 26

كاترين:- العظمى 36 الصغرى 16

الطور:- العظمى 38 الصغرى 25

شرم الشيخ:- العظمى 43 الصغرى 32

الغردقة:- العظمى 41 الصغرى 31

مرسى علم:- العظمى 42 الصغرى 29

الفيوم:- العظمى 40 الصغرى 26

بنى سويف:- العظمى 40 الصغرى 26

المنيا:- العظمى 41 الصغرى 26

أسيوط:- العظمى 41 الصغرى 26

سوهاج:- العظمى 43 الصغرى 27

قنا:- العظمى 44 الصغرى 29

الأقصر:- العظمى 44 الصغرى 30

أسوان:- العظمى 45 الصغرى 31

أبو سمبل:- العظمى 44 الصغرى 30

الوادي الجديد:- العظمى 44 الصغرى 27

شلاتين:- العظمى 42 الصغرى 30

أبو رماد:- العظمى 40 الصغرى 29

حلايب:- العظمى 39 الصغرى 31

رأس حدربة:- العظمى 39 الصغرى 28