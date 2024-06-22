من شكاوى المواطنين.. صرخة لنقيب الأطباء “هل أصبحت المهنة تجارة”

توجهت للكشف عند احد الأطباء المختصين في المسالك بالإسكندرية.. يوم ٢٦ مايو الماضى .. قيمة الكشف ٥٥٠ جنيه .. لم يحدد لى أى علاج الا بعد تقرير الأشعة .. ولما قمت بعمل الأشعة المطلوبة فى إحدى دور الأشعة المشهورة .. رفضها وقال لا أعتمد أى أشعة خارج دار الأشعة المحددة الخاصة بنا .



سيدى الفاضل نقيب الأطباء.. هل أصبحت مهنة الطب تجارة مع المرضى فى ظل الغلاء ..؟ هل تحولوا الذين كنا نطلق عليهم ملائكة الرحمة .. إلى شياطين عذاب .. أليس للمريض حق الحماية من استغلال بعض الأطباء للمهنة .. ارجو انصافى.



.. محمد عبد الحميد داود

وكيل وزارة التعليم بالمعاش

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