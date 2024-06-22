الأهلي يُعاود مفاوضاته مع بلعيد عقب فشل إحترافه

يحاول الأهلي انقاذ صفقة الجزائري زين الدين بلعيد مدافع اتحاد العاصمة، بعدما شهدت الساعات الماضية فشل إنتقاله للدوري البلجيكي.

وكشف تقرير جزائري اليوم السبت، أن نادي اتحاد العاصمة أوقف صفقة انتقال زين الدين بلعيد إلى النادي البلجيكي K Saint-Trond VV بسبب الاعتراض على المقابل المادي للصفقة.

وأوضح التقرير أن النادي الأهلي المصري قرر إرسال عرض جديد للاعب مع وصول عرض آخر من نادي الفيحاء السعودي.

ويحاول الأهلي اغراء اللاعب الجزائري عن طريق رفع قيمة عقده السنوي لإتمام الصفقة التي طلبها كولر لتدعيم صفوف الفريق في الموسم القادم.

ويتمثل عرض فريق سانت ترويدن البلجيكي إلى نادي اتحاد العاصمة الجزائري بقيمة 600 ألف يورو بالإضافة إلى 30% من قيمة تحويل اللاعب مستقبلاً”.

وكانت إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي قد تفاوضت في البداية مع إدارة اتحاد الجزائر وقدّمت عرض أقل من الشرط الجزائي ورفضته، وبعدها تحوّل المسؤولين عن الصفقة في نادي الأهلي للاعب نفسه وأهملوا النادي”.

وطلب النادي الجزائري للموافقة على رحيل بلعيد مبلغ مليون و200 ألف دولار وعرض الأهلي 800 ألف زادت فيما بعد إلي 900 ألف دولار".