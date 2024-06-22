1400 مريض يستفيدون من خدمات القافلة الطبية بالفرايحة

اختتمت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية، القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية الفرايحة بمركز ومدينة أولاد صقر، والتي استمرت لمدة يومان، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

اشتملت القافلة على عدد 11 عيادة، بها 10 تخصصات طبية وهم "الباطنة، الجراحة العامة، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، الأسنان"، حيث تم تخصيص 2 عيادة لتخصص الأطفال، لخدمة أهالي القرية، والمناطق المحيطة بها.

وخلال أعمال القافلة، تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي 1422 مريض من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 10 حالات مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية.

كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

وقدم وكيل الوزارة الشكر للدكتور أحمد عبدالحكيم منسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

يأتي ذلك ضمن فعاليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، ولدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.

وفي سياق متصل، أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، زيارة تفقدية لمستشفى الأمراض الصدرية بالزقازيق، وذلك للمرة الثانيةأمس الجمعة وفي أقل من 6 ساعات، وذلك لمتابعة إنتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بالمستشفى.

تفقد وكيل الوزارة الأقسام الطبية وغير الطبية المختلفة بمستشفى الصدر، وقام بالتأكد من تنفيذ كافة تعليماته التي وجه بها أثناء زيارته للمستشفى في الفترة الصباحية، كما تأكد وكيل الوزارة من استيفاء كافة الاشتراطات والمعايير اللازمة لاعتماد المستشفى ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالمستشفى، كما قام بتفقد قسم الأشعة، وتم المرور على وحدة الأشعة المقطعية والأشعة العادية، والتأكد من كفاءة عمل الأجهزة، كما تم المرور على شبكة الغازات، والتأكد من عمل شبكة الأكسجين الاحتياطية، والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية في تخزين الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى.