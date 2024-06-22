حزن ودموع أبرز مشاهد طلاب الثانوية العامة بسبب امتحان اللغة العربية بالإسكندرية

سيطرت حالة من الغضب والحزن على طلاب الثانوية العامة بمدارس الإسكندرية، بسبب صعوبة امتحان مادة اللغة العربية “ النحو”، وخرج الطلاب من لجان الامتحان فى حزن وآخرين متماسكين قائلين:" الامتحان متوسط ولكن للاسف يوجد به بعض الصعوبات فى النحو والبلاغة والوقت غير كافى".

ورصدت الوفد، تباينت آراء طلاب الثانوية العامة 2024 حول امتحان اللغة العربية، وذلك بعد الانتهاء من أداء الامتحان داخل اللجان بالمدارس وسط إجراءات احترازية مشددة وفقًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكدت الطالبة مريم أيمن، أن الامتحان كان متوسط ولكن للاسف الوقت كان قصير جدا، غير كافٍ للإجابة على الأسئلة، موضحة بأن البلاغة كانت تحتاج الى وقت اضافى، كما ان النحو كان صعب جدا، مشيرة إلى أنه يحتاج الكثير من التركيز، معقبة: يوجد في الامتحان جزئيات صعبة خاصة النحو.

وقالت رولا سالم طالبة، إن امتحان اللغة العربية كان دسم للغاية، أي أنه كان ملئ بالأسئلة، والسؤال الواحد يتعدى مضمونه إلى الثلاث وأربع أسطر.

وأشارت سالم، في تصريحات خاصة لـ" الوفد"، إلى أن الإجابة على السؤال منهم كانت تأخذ وقتًا كبيرًا، أنه لا يناسب الطالب العادي بل يحتاج إلى تركيز كبير من أجل الإجابة على أسئلته، لافتة إلى أن الامتحان يتماشى بشكل أكبر مع الطالب الذكي

وأوضحت نسمة السيدة طالبة، أن أسئلة النحو الواردة في امتحان اللغة العربية كانت في مستوى الطالب المتوسط، وتتنوع بين السهل والصعب، لكن معظم الأسئلة كانت تحتاج إلى وقت كبير للتفكير، قائلة : أن الامتحان احتوى على أجزاء صعبة، وهو يناسب الطالب المتوسط الأخر، حيث تواجدت بعض الأجزاء التي تطلب مزيد من التركيز.

تابع الطالب محمد مصطفى، جاءت أسئلة البلاغة في امتحان اللغة العربية صعبة للغاية وكبيرة، وتحتاج إلى وقت كبير للقراءة بتمعن والتفكير في الإجابة عليها، مؤكد أن هذه الجزيئة الأصعب في الامتحان حيث احتوى سؤال البلاغة على ثلاث قطع.

وأوضحت الطالب عبد الرحمن السيد، أن أسئلة النصوص جاءت مرضية إلى حد ما ، بينما جاء سؤال التعبير عن «جودة التعليم» والذي استوقف العديد من الطلاب عدة دقائق للتفكير فيه، بينما سؤال التعبير كان سهلًا للغاية وليست به أي صعوبة.

وأضاف طالب آخر بالصف الثالث الثانوي، أن امتحان اللغة العربية جاء في مستوى الطالب المتوسط، مشيرًا إلى أن النحو يحتاج الكثير من التركيز من أجل الإجابة بشكل جيد، لأن هناك البعض من الأسئلة جاءت مباشرة والبعض الآخر غير مباشر، معقبًا: الوقت كان يدوب كافي.

وأضاف أن القراءة المتحررة أيضا جاءت أسئلتها صعبة وغير مباشرة، مؤكد أن كتيب المفاهيم لم يتم الإفادة منه في امتحان اللغة العربية.

ولفت الطلاب إلى أن أسئلة التعبير جاءت فقرة عن المعلمين والأخرى عن الشباب، لافتين إلى أن النصوص جاء صعبة وطويلة تصل صفحاتها إلى أربع صفحات.

وأوضح الطلاب أن أسهل ما جاء بامتحان اللغة العربية الأدب والبلاغة.

الأمهات يصطفون أمام لجان الامتحانات

من جانب اخر تجمعت الأمهات لمساندة أبنائهم، مرددين دعوات كثيرة من بينها "ربنا يوفقهم وشقى السنة ميضعش هدر"، فيما وقفت أخرى تقرأ القرآن الكريم تبركا به.

اكد اولياء الامور "إن سنة الثانوية العامة شاقة، حيث بدأت رحلة الاستعداد لها منذ يوليو 2023 وتتحمل الأسرة مصاعب كثيرة ما بين ضغط نفسى بسبب المذاكرة وتوفير أجواء من الهدوء والطمأنينة لابنها وما بين تكاليف الدروس الخصوصية، موضحة أن هذه الأيام تعيش الأسرة فى حالة طوارئ حتى إعلان نتيجة الثانوية العامة"، قائلة: "قلوبنا مع أولادنا وربنا يوفقهم ويجبر بخاطرهم".