يتنافس الهلال والنصر قطبي الكرة السعودية على التعاقد مع البرازيلي كاسيميرو لاعب مانشستر يونايتد في الانتقالات الصيفية الحالية.

كشفت تقارير صحفية أن ميركاتو هذا الصيف سيشتعل بين الزعيم والعالمي للفوز بخدمات نجم ريال مدريد الإسباني السابق.

الهلال والنصر يرغبان في ضم كاسيميرو

كتب الصحفي الشهير بن جاكوبس المُتخصص في أخبار الانتقالات أن الهلال والنصر يرغبان في ضم اللاعب مقابل 30 أو 35 مليون يورو.

لم يستمر اللاعب في تألقه مع مانشستر كما فعل في الميرينجي، وربما يكون الدوري السعودي هو وجه اللاعب القادمة.

سيُزامل كاسيميرو البرتغالي كريسيتانو رونالدو نجم النصر في حال انضم لفرسان نجد، بعد ثنائية النادي الملكي.

حصد الهلال جميع البطولات المحلية الموسم المُنتهي الدوري الذهبي بلا هزيمة، وكأسي الملك والسوبر السعوديين، بينما لم يفز النصر بأي لقب، وخرج الفريقين من دوري أبطال آسيا.