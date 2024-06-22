صور| مدير أمن الأقصر يتفقد سير أعمال الامتحانات بلجان الثانوية العامة

تفقد اللواء حسن عبد العزيز، مدير أمن الأقصر، اليوم السبت، محيط عدد من لجان امتحانات الثانوية العامة بالمدينة؛ لمتابعة سير أعمال الامتحانات باللجان.



وتابع مدير أمن الأقصر، خلال جولاته على لجان امتحانات الثانوية العامة، تواجد القوات وتوفير الحرم الآمن حول اللجان، بجانب تحقيق السيولة المرورية صباحاً وفي نهاية اليوم مع خروج الطلبة من اللجان.



وشدد اللواء حسن عبد العزيز مدير أمن الأقصر، على عدم وجود الباعة الجائلين، وعدم وجود أو تكدس المواطنين، وتذليل كل مايعيق العملية التأمينية.



يشار إلى أن عدد الطلاب المقرر أن يؤدوا امتحانات الثانوية العامة هذا العام بمحافظة الأقصر يبلغ 6912 طالبا وطالبة، بينهم 5154 طالبا وطالبة بشعبة علمي علوم ، و389 شعبة علمي رياضة، و1369 طالبا وطالبة بشعبة الأدبي.