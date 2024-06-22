ارتفاع الدينار الكويتي بمستهل تعاملات اليوم السبت

سعر الدينار الكويتي اليوم السبت.. ارتفع سعر الدينار الكويتي خلال مستهل تعاملات اليوم السبت في السوق السوداء واستقر في البنوك المصرية والشركات المصرفية، وسجل في السوق الموازية نحو 208.54 جنيه للشراء، 206.24 جنيه للبيع، كما قد أعلنت البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة وتعويم الجنيه المصري.

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الدينار الكويتي بالسوق الموازية، كخدمة لحظية تحرص على نشرها الوفد للوقوف على أخر التطورات التي تطرأ على ساحة العملات لاسيما سعر الدينار الكويتي، والذي جاء سعره على النحو الاتي:

سعر الدينار الكويتي اليوم السبت في السوق الموازية والبنوك

1 دينار كويتى ما يعادل 208.54 جنيه مصري

5 دينار كويتى ما يعادل 1,042.7 جنيه مصري

10 دينار كويتى ما يعادل 2,085.4 جنيه مصري

25 دينار كويتى ما يعادل 5,213.5 جنيه مصري

50 دينار كويتى ما يعادل 10,427 جنيه مصري

100 دينار كويتى ما يعادل 20,854 جنيه مصري

150 دينار كويتى ما يعادل 31,281 جنيه مصري

200 دينار كويتى ما يعادل 41,708 جنيه مصري

250 دينار كويتى ما يعادل 52,135 جنيه مصري

300 دينار كويتى ما يعادل 62,562 جنيه مصري

500 دينار كويتى ما يعادل 104,270 جنيه مصري

700 دينار كويتى ما يعادل 145,978 جنيه مصري

1000 دينار كويتى ما يعادل 208,540 جنيه مصري

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري

1 دينار كويتى ما يعادل 155.93 جنيه مصري

5 دينار كويتى ما يعادل 779.66 جنيه مصري

10 دينار كويتى ما يعادل 1,559.32 جنيه مصري

25 دينار كويتى ما يعادل 3,898.3 جنيه مصري

50 دينار كويتى ما يعادل 7,796.6 جنيه مصري

100 دينار كويتى ما يعادل 15,593.2 جنيه مصري

150 دينار كويتى ما يعادل 23,389.8 جنيه مصري

200 دينار كويتى ما يعادل 31,186.4 جنيه مصري

250 دينار كويتى ما يعادل 38,983 جنيه مصري

300 دينار كويتى ما يعادل 46,779.6 جنيه مصري

500 دينار كويتى ما يعادل 77,966 جنيه مصري

700 دينار كويتى ما يعادل 109,152.4 جنيه مصري

1000 دينار كويتى ما يعادل 155,932 جنيه مصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الاستثمار العربي

وقد وصلت سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي إلى نحو 147.75 جنيه للشراء، و157.33 للبيع.