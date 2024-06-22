سعر الريال السعودي مقابل الجنيه بمستهل تعاملات اليوم السبت

سعر الريال السعودي، اليوم السبت.. شهد سعر الريال السعودي خلال التعاملات الصباحية، اليوم السبت، في مكاتب الصرافة وماكينات الصرف الآلي الـATM، استقرارًا، مع استمرار إجازة عيد الأضحى التي تنتهي اليوم في جميع البنوك والقطاع المصرفي المصري، لتبدأ غدًا أول أيام العمل الرسمية في البنوك المصرية.

وفي هذا السياق تستعرض “بوابة الوفد الإلكترونية” سعر الريال السعودي صباح اليوم السبت، وتحرص الوفد، متمثلة في قسم الاقتصاد على الوقوف على آخر التطورات الاقتصادية والسعرية في الأسواق المحلية والعالمية والبنوك، وجاء سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري على النحو الآتي:

سعر الريال السعودي اليوم السبت:

1 ريال سعودى ليُسجل سعر 17.04ج.

5 ريال سعودى ليُسجل سعر 85.2

10 ريال سعودى ليُسجل سعر 170.4

25 ريال سعودى ليُسجل سعر 426

50 ريال سعودى ليُسجل سعر 852

100 ريال سعودى ليُسجل سعر 1,704

150 ريال سعودى ليُسجل سعر 2,556

200 ريال سعودى ليُسجل سعر 3,408

250 ريال سعودى ليُسجل سعر 4,260

300 ريال سعودى ليُسجل سعر 5,112

500 ريال سعودىليُسجل سعر 8,520

700 ريال سعودى ليُسجل سعر 11,928

1000 ريال سعودى ليُسجل سعر17,040 .

سعر ريال سعودى فى المركزى بجنيه مصري

1 ريال سعودى 12.74 جنيه مصري

5 ريال سعودى 63.69 جنيه مصري

10 ريال سعودى 127.37 جنيه مصري

25 ريال سعودى 318.44 جنيه مصري

50 ريال سعودى 636.87 جنيه مصري

100 ريال سعودى 1,273.74 جنيه مصري

150 ريال سعودى 1,910.61 جنيه مصري

200 ريال سعودى 2,547.48 جنيه مصري

250 ريال سعودى 3,184.35 جنيه مصري

300 ريال سعودى 3,821.22 جنيه مصري

500 ريال سعودى 6,368.7 جنيه مصري

700 ريال سعودى 8,916.18 جنيه مصري

1000 ريال سعودى 12,737.4 جنيه مصري.

سعر ريال سعودى فى البنك الأهلي المصري بـ جنيه مصري

1 ريال سعودى 12.73 جنيه مصري

5 ريال سعودى 63.67 جنيه مصري

10 ريال سعودى 127.34 جنيه مصري

25 ريال سعودى 318.35 جنيه مصري

50 ريال سعودى 636.7 جنيه مصري

100 ريال سعودى 1,273.4 جنيه مصري

150 ريال سعودى 1,910.1 جنيه مصري

200 ريال سعودى 2,546.8 جنيه مصري

250 ريال سعودى 3,183.5 جنيه مصري

300 ريال سعودى 3,820.2 جنيه مصري

500 ريال سعودى 6,367 جنيه مصري

700 ريال سعودى 8,913.8 جنيه مصري

1000 ريال سعودى 12,734 جنيه مصري.

سعر الريال السعودى فى مصرف ابو ظبى بـ جنيه مصري

1 ريال سعودى 12.76 جنيه مصري

5 ريال سعودى 63.8 جنيه مصري

10 ريال سعودى 127.59 جنيه مصري

25 ريال سعودى 318.98 جنيه مصري

50 ريال سعودى 637.97 جنيه مصري

100 ريال سعودى 1,275.93 جنيه مصري

150 ريال سعودى 1,913.9 جنيه مصري

200 ريال سعودى 2,551.86 جنيه مصري

250 ريال سعودى 3,189.83 جنيه مصري

300 ريال سعودى 3,827.79 جنيه مصري

500 ريال سعودى 6,379.65 جنيه مصري

700 ريال سعودى 8,931.51 جنيه مصري

1000 ريال سعودى 12,759.3 جنيه مصري.