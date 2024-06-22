ترتيب بطولة العالم للفورميلا وان للسائقين قبل جائزة برشلونة الكبرى

تنطلق التجارب التأهيلية لجائزة برشلونة الكبرى للفورميلا وان مساء السبت وهي الجولة العاشرة من جولات بطولة العالم للفورميلا وان والتي يتصدرها حتى الان بطل العالم في اخر موسمين الهولندي ماكس فيرستابين .

وتشهد جائزة برشلونة الكبرى منافسة قوية بين ماكس فيرستابين و منافسه شارل ليكلير سائق فريق فيراري إلى حانب زميله في فيراري الاسباني كارلوس ساينز الذي يسعى للفوز لجائزة برشلونة كونها تقام داخل أسبانيا وايضا يحاول سائق ريد بول المكسيكي سيرجيو بيريز العودة من جديد بعد خروجه صفر اليدين من آخر سباقين في موناكو و مونتريال بينما يسعى ثنائي مكلارين لاندو نوريس و أوسكار بياستري إلى تقديم سباق مميز يواصلان به تقدمهما في المنافسة على لقب بطولة العالم للصانعين.

وفيما يلي ترتيب بطولة العالم للسائقين قبل جائزة برشلونة الكبرى:

المركز السائق النقاط

الاول ماكس فيرستابين ١٩٤ نقطة

الثاني شارل ليكلير ١٣٤ نقطة

الثالث لاندو نوريس ١٣١ نقطة

الرابع كارلوس ساينز ١٠٨ نقطة

الخامس سيرجيو بيريز ١٠٧ نقطة

السادس اوسكار بياستري ٨١ نقطة

السابع جورج راسل ٦٩ نقطة

الثامن لويس هاميلتون ٥٥ نقطة

التاسع فرناندو ألونسو ٤١ نقطة

العاشر يوكي تسونودا ١٩ نقطة

١١ لانس استرول ١٧ نقطة

١٢ دانيال ريكاردو ٩ نقاط

١٣ أوليفر بيرمان ٦ نقاط

١٤ نيكو هولكينبيرج ٦ نقاط

١٥ بيير جاسلي ٣ نقاط

١٦ البون ٢ نقطة

١٧ اوكون ٢ نقطة

١٨ كيفن ماجنسون ١ نقطة