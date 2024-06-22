تداول 24 ألف طن فوسفات و2000 طن بروبلين عبر موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 29000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 334 شاحنة بضائع و 157 سيارة، وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع عامة ومتنوعة و264 شاحنة بضائع و 153 سيارة، بينما شملت حركة الصادرات 26000 طن بضائع عامة ومتنوعة و70 شاحنة بضائع و4 سيارات.



ويستعد ميناء سفاجا البحري اليوم لاستقبال السفينة LIN HAI 2 العبارتين سينا والرياض وتغادرالميناء العبارة سينا و السفينة DRAGON علي متنها 24 ألف طن فوسفات تصدير الي الهند و شهد الميناء بالأمس رحلة مكوكية للعبارة الرياض ( وصول وسفر)، كما شهد ميناء نويبع البحري تداول 610 طن بضائع عامة ومتنوعة و252 شاحنة بضائع وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) ثلاث سفن وهي ايلة ، كوين نفرتيتي واور.

وشهد ميناء بورتوفيق استقبال السفينة CORAL SIDEREA علي متنها 2000 طن مادة بروبلين قادمة من الإمارات، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2765 راكبا بموانيها .

