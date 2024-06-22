السبت 22 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

تداول 24 ألف طن فوسفات و2000 طن بروبلين عبر موانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 29000  طن بضائع عامة ومتنوعة ، 334  شاحنة  بضائع و 157 سيارة، وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع عامة ومتنوعة و264 شاحنة  بضائع و 153 سيارة، بينما شملت حركة الصادرات 26000 طن بضائع عامة ومتنوعة و70 شاحنة بضائع و4 سيارات.


ويستعد ميناء سفاجا البحري اليوم لاستقبال السفينة LIN HAI 2 العبارتين سينا والرياض وتغادرالميناء  العبارة سينا و السفينة DRAGON علي متنها 24 ألف طن فوسفات تصدير الي الهند  و شهد الميناء بالأمس رحلة مكوكية للعبارة  الرياض ( وصول وسفر)،  كما شهد ميناء نويبع  البحري تداول 610 طن  بضائع عامة ومتنوعة و252 شاحنة  بضائع وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) ثلاث سفن وهي ايلة ، كوين نفرتيتي واور.

 وشهد ميناء بورتوفيق استقبال السفينة CORAL SIDEREA علي متنها 2000 طن مادة بروبلين قادمة من الإمارات، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2765 راكبا بموانيها .
 

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