خطوات تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية بالقليوبية

حرصت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، بقيادة سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم السبت، على استقبال طلبات تظلمات الشهادة الإعدادية العامة 2024، آخر العام للعام الدراسي 2023 / 2024، حيث يتم الدخول على الموقع المخصص لتسجيل التظلم وكتابة البيانات بكل دقة واختيار المواد المراد التظلم فيها.

وتابعت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أنه بعد إتمام عملية التسجيل وإرسال الطلب سيظهر لك تاريخ الاطلاع، برجاء طباعته والحضور في الموعد المحدد لك بلجنة النظام والمراقبة بمدرسة 25 يناير الإعدادية بنات ببنها خلف مبنى المحافظة، حيث أنه سوف يتم دفع الرسوم المقررة يوم الاطلاع بالدور الأرضي بلجنة النظام والمراقبة، ويتم الاطلاع على أوراق الإجابة في نفس اليوم، مؤكدة أنه من المقرر حضور ولي الأمر والطالب فقط، ولن يسمح بدخول غيرهما وعدم اصطحاب المحمول أثناء الاطلاع على أوراق الإجابة.

وأشارت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، إلى أنه يتم إحضار صورة بطاقة ولي الأمر وصورة رقم جلوس الطالب، وبعد الاطلاع يتم كتابة تقرير من ولي الأمر عن ملاحظاته لورقة الإجابة، وسيتم فحص أوراق الإجابة وعند الانتهاء من التظلمات يتم تبليغ الإدارات بنتيجة التظلمات.