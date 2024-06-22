إصابة 4 طالبات بحالة إعياء في امتحانات الثانوية العامة بالإسماعيلية

حالة من الهلع والتوتر أصابت طلاب الثانوية العامة بالإسماعيلية، اليوم السبت، مع استئناف امتحانات نهاية العام .

وأصيبت 4 طالبات، صباح اليوم السبت، بحالة من الإعياء أثناء أداء امتحانات الثانوية العامة 2024، عقب البدء في امتحان اللغة العربية.وسارع رجال الإسعاف إلى مساعدتهم وعمل الإسعافات الأولية اللازمة للطالبات.

من جانبها كشفت مصادر مطلعة، عن إصابة 4 طالبات في الساعة الأولي من أداء امتحان اللغة العربية بمدرسة الإسماعيلية الرسمية للغات بنات بجوار ميدان فوكس، وهم ج م

19سنة، حي السلام، انخفاض في الضغط وتوتر، ش ع19 سنة، الارسال، صداع شديد،

ن ع، 19سنة حي السلام، مغص كلوى، رفضت النقل، وإحالة حالة اعياء أخري تم نقلها إلي المستشفي الجامعي.

وكشفت مصادر، بغرفة عمليات متابعة امتحانات الثانوية العامة بالإسماعيلية، عن تغيب 90 طالب وطالبة عن أداء امتحان اللغة العربية، اليوم السبت.