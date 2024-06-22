إصابة طالبة بالثانوية الأزهرية بحالة إغماء أثناء امتحان الفيزياء في الشرقية

أصيبت طالبة بالثانوية الأزهرية، بحالة إغماء أثناء تأدية امتحان مادة الفيزياء وتم نقلها إلى مستشفى أولاد صقر المركزى بمحافظة الشرقية، حيث أصيبت الطالبة "هبة أ ز" 18 عاما بحالة إغماء أثناء تأدية امتحان مادة الفيزياء داخل اللجنة المنعقدة بمعهد فتيات أولاد صقر، وتم نقلها إلى مستشفى أولاد صقر المركزى لتلقى الإسعافات الأولية.

بدأ صباح اليوم، امتحان الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم العلمى، حيث يؤدى الطلاب امتحان مادة الفيزياء، وتنتهي اللجنة الساعة 12، وانطلقت امتحانات الثانوية الأزهرية يوم السبت 1 يونيو وتنتهي يوم 15 يوليو القادم، وتم إعلان جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسى 2023- 2024.

وأظهرت الجداول امتحان الطلاب مادة واحدة فى اليوم، على أن يمتحن طلاب القسم الأدبى فى يوم منفرد عن طلاب القسم العلمى، فيما تنتهى جميع الامتحانات 15 يوليو وتتوقف خلال اجازة عيد الأضحى المبارك، وتتوقف الامتحانات يوم الأحد 30 يونيو احتفالا بالثورة، ويؤدى طلاب القسم العلمى امتحاناتهم فى 16 يوما، بينما القسم الأدبى فى 14 يوما.

وبدأ طلاب القسم العلمي امتحاناتهم يوم السبت 1 يونيو بمادتي الفقه والحديث، ثم يوم الاثنين 3 يونيو بمادة القرآن الكريم، ويوم الأربعاء 5 يونيو مادة الجبر والهندسة الفراغية، ويوم السبت 8 يونيو امتحان مادة اللغة الأجنبية، والاثنين 10 يونيو الاستاتيكا، والأربعاء 12 يونيو الأدب والنصوص، والسبت 22 يونيو الفيزياء، والاثنين 24 يونيو التوحيد، والأربعاء 26 يونيو النحو، ويوم السبت 29 يونيو الأحياء، ويوم الاثنين 1 يوليو البلاغة، ويوم الأربعاء 3 يوليو مادة التفاضل والتكامل، ويوم السبت 6 يوليو مادة الديناميكا، ويوم الأربعاء 10 يوليو الكيمياء، ويوم السبت 13 يوليو الصرف، الاثنين 15 يوليو مادة التفسير.