السبت 22 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

رفع كافة الاشغالات من حول أسوار المدارس بطوخ

رفع الاشغالات
رفع الاشغالات

شنت محافظة القليوبية، حملة مكبرة علي مدارس ولجان الامتحانات لتأكد من حالة النظافة العامة خارج الأسوار ورفع كافة الاشغالات بمحيط مقرات اللجان.

محافظة القليوبية

ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بشأن توافر جميع وسائل الراحة لأبنائنا الطلاب خلال أداء امتحانات الشهادة الثانوية.

 فيما شدد  اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، على ضرورة منع أى باعة أو مستخدمى الميكروفونات من التواجد بمحيط اللجان وتوفير جميع سبل الراحة والهدوء لأبنائنا الطلاب.

تتابع سماح إبراهيم مدير تعليم القليوبية، لجان امتحانات الشهادة الثانوية العامة داخل الإدارات التعليمية، من خلال غرفة العمليات المركزية بالديوان العام لحظة بلحظة، بحضور سعيد ندا وكيل المديرية، والسادة أعضاء اللجنة .

ويأتى ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ومعالي اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وفي الصباح اليوم السبت، اطمأنّت على خروج جميع خطوط السيرمن مركز توزيع الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية ، في ظل الحماية الأمنية والحماية المدنية وحتى دخول اللجان، وتستمر أعمالها حتى نهاية اليوم، والاطمئنان إلى عدم وجود أي مشاكل في مركز توزيع الأسئلة.

كما شددت على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، دون التأثير على انضباط أعمال الامتحانات، وكذا تفتيش دورات المياه تفتيشًا دقيقًا، وموافاة غرفة العمليات بالمديرية عن طريق غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لحظة بلحظة بالتقارير أولًا بأول، والتأكد من كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار وغلق بوابة المدرسة.

مواد متعلقة

تعليم القليوبية تتابع امتحانات الثانوية العامة من غرفة العمليات الرئيسية

محافظ كفرالشيخ يتابع أعمال صيانة وتطوير كوبرى الهويس ببيلا

محافظة الجيزة ترفع 60 ألف طن مخلفات وقمامة

محافظ كفرالشيخ يتابع جهود الوحدات المحلية في حملات النظافة

خطبة الجمعة في بني سويف "البحث العلمي ودوره في تقدم الأمم"

محافظ بني سويف يتابع جهود اللجنة التنسيقية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

بعد أعمال الصيانة والتطوير.. افتتاح مسجد الرحمة الكبير ببني سويف

محليات القليوبية تشن حملات مكبرة على المخابز ومحلات التموين
الجريدة الورقية