غياب 30 طالب عن امتحانات الثانوية العامة في شمال سيناء

سجلت غرفة عمليات متابعة امتحانات الثانوية العامة، بمحافظة شمال سيناء، اليوم غياب 30 طالبا عن أداء امتحان مادة اللغة العربية.

وأكدت غرفة العمليات، أن عدد الطلبة المقيدين لأداء الامتحان 4255 طالبا وطالبة، والحضور الفعلى 4225، وعدد حالات الغياب 30.

وشرع الطلاب في أداء امتحان اللغة العربية في 15 لجنة امتحانية على مستوى محافظة شمال سيناء، وسط إجراءات مشددة، وأعلنت غرفة عمليات متابعة الامتحانات بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، وصول الأسئلة وانتظام الامتحانات دون بلاغات حتى اللحظة.

ةقال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إن مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء قدمت كل الإمكانيات المتاحة من أجل توفير أقصى درجات الراحة للطلاب، ولجميع الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان.

استأنف امتحانات الثانوية العامة

وأشار رضوان، إلى أن إجمالي عدد اللجان في المحافظة ونطاق الإدارات التعليمية يبلغ 15 لجنة امتحانية، وأنها استأنفت الامتحانات في ثالث أيامها، اليوم بأداء طلاب الشعبة العامة وعددهم المقرر 4279 طالبًا وطالبة، وطلاب الشعبة الأدبية وعددهم 365 طالبًا وطالبة، والشعبة العلمية علوم وعددهم 1989 طالبًا وطالبة، وطلاب الشعبة العلمية رياضيات وعددهم 270 طالبًا وطالبة، الامتحانات في مادة اللغة العربية، وهي أول المواد التي سيؤديها الطلاب من المواد المضافة للمجموع.

وأكد وكيل وزارة التعليم بشمال سيناء أنه تم عمل جولات ومتابعة مستمرة من كافة القيادات بالمديرية والإدارات التعليمية لمتابعة اللجان والاستراحات البالغ عددها 18 استراحة، والتي تم تزويدها بكافة المستلزمات اللازمة للمعيشة.

ولفت إلى تشكيل غرفة العمليات المركزية بالمديرية منذ انطلاق الامتحانات يوم الاثنين 10 يونيو وحتى نهاية الامتحانات يوم السبت 20 يوليو المقبل، وتقديم كافة التيسيرات والدعم والالتزام بكافة التعليمات للخروج بالامتحانات بالشكل اللائق.