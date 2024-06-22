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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة البرتغال وتركيا في كأس الأمم 2024 والقناة الناقلة

منتخب البرتغال
منتخب البرتغال

يخوض منتخب البرتغال الأول لكرة القدم مواجهة مرتقبة ضد منتخب تركيا مساء اليوم السبت على ملعب سيجنال إيدونا بارك بمدينة دورتموند الألمانية وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024.
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وكان رفقاء كريستيانو رونالدو حققوا فوزًا هاماً على التشيك بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء الماضي ضمن الجولة الأولى من اليورو، بينما فاز المنتخب التركي على نظيره منتخب جورجيا بثلاثية مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم على إستاد سيجنال ايدونا بارك.

موعد مباراة البرتغال وتركيا باليورو:

وتنطلق صافرة مباراة البرتغال وتركيا في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، فيما تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة البرتغال وتركيا:

وتذاع مباراة البرتغال وتركيا في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة بكأس الأمم الأوروبية بشكل حصري عبر شاشة قناة beIN Sports HD 1 Max بتعليق علي سعيد الكعبي.
 

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