تجربة أحمد سعد مع العلاج النفسي |تفاصيل

كشف الفنان أحمد سعد، عن تجربته مع الأطباء النفسيين، وذلك خلال لقاء لبرنامج SOLD OUT، الذي يقدمه الإعلامي محمود سعد المذاع عبر فضائية CBC.

تجربة أحمد سعد مع الأطباء النفسيين

وقال أحمد سعد: “أنا من أقدم المرضى النفسيين.. ده أعظم شيء في العالم إنك تروح لدكتور نفسي”٠

وأكد المطرب المصري، أن اللجوء للعلاج النفسي يمنح الإنسان مساحة للحديث بحرية مع شخص لا تعلمه أو تربطك به صلة.

وتابع سعد: “أهم شيء على وجه الأرض إنك تطلع الحاجة اللي جواك براك، كل ما بتحكي ده بيخليك أحسن كتير”.

وعن سبب عدم استعانته بالأصدقاء لإخبارهم بما يدور داخله، قال أحمد: “ده أنا أتفضح ويعايروني، أسوأ ناس في العالم أصحابي”٠

وأشار أحمد سعد، إلى أن الأطباء النفسيين يساعدون المريض على التعامل مع عيوبه.

وقال صاحب أغنية عليكي عيون : “إحنا وصلنا لأعمار معينة، مفيش حاجة اسمها تعالج عيوب عندك، في عيوب كتير بتحركنا، زي إنك تتعصب على مراتك أو تكلم ابنك بشكل معين أو تاخد قرارات سريعة”٠

وأضاف:"الناس فاكرة المرض النفسي إنك مشلول، لكن لا الأمر مرتبط بتصرفاتنا العادية اللي بندير بيها أمور حياتنا، كلنا بنشترك مع بعض في حاجات معينة؛ نرجسية وعصبية، لكن النسب مختلفة، والطبيب بيعرفك إزاي تتعامل مع عيوبك"٠

أول تعليق من أحمد سعد بعد ظهوره داخل الحمام

اهل المطرب أحمد سعد الانتقادات التي تعرض لها من جمهوره، عقب ظهور في فيديو قام بنشره على حسابه الشخصي انستجرام، ظهر فيه من داخل الحمام وهو يقوم بالاستحمام.

شارك سعد، جمهوره مقطع فيديو آخر أثناء سفره لإحيائه حفل عيد الأضحى بالبحرين والذي من المقرر أن يقام مساء اليوم الخميس، حيث ظهر أثناء استقلاله طائرة خاصة على نغمات أغنيته "دب دب".

أحمد سعد



لتنهال التعليقات الساخرة أيضاً على المقطع المصور، مشيرين إلى أن الاستحمام كان هدفه التجهيز لرحلة البحرين.

وكتب أحدهم "مسافر على نظافة يا فنان"، كما قال آخر "ابقى اتصور في حمام الطيارة الخاصة".

أحمد سعد في الطيارة

فيديو أحمد سعد دخل الحمام

كان قد تعرض سعد، لهجوم شديد عقب نشره فيديو وهو داخل الحمام يغني "يابن المحظوظة مبروك" وعلق على الفيديو قائلا: "لما تستحمى حماية العيد".

الفيديو أثار موجة من الانتقادات اللاذعة، وتساءل عدد كبير من متابعيه عن الهدف من الفيديو، فيما سخر آخرون منه.

وجاءت التعليقات على النحو التالي: "شكلنا فتحنا عليك الإنستغرام في وقت غلط يا فنان"، و"هو ده عادي بالله عليك؟"، و"ليه نشوف واحد عريان وبيستحمى.. إيه الفكرة"، و"تقريبا أنا جيت في وقت غير مناسب".

أحمد سعد دخل الحمام

أحمد سعد وعمرو سعد

وكان قد كشف الفنان أحمد سعد عن مقطع فيديو ظهر خلاله برفقة شقيقه الفنان عمرو سعد وهما يروجان لبرنامجهما الجديد "بيت السعد" والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

ونشر أحمد سعد مقطع فيديو تشويقي عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وعلق: "قريبًا".

برنامج بيت السعد

برنامج "بيت السعد" تم تصويره بالمملكة العربية السعودية، ويضم قائمة ضيوفه عدد من نجوم الفن في مصر والوطن العربي، ومن المتوقع أن يتحدثا معهم عن العديد من الموضوعات الفنية وكواليس وأسرار حياتهم الشخصية.

وفاجأ الفنان عمرو سعد شقيقه الفنان أحمد سعد خلال إحيائه حفل غنائي في القرية العالمية بدبي فبراير الماضي، وصعد "عمرو" على مسرح الحفل وشارك شقيقه الغناء، وهذه ليست المرة الأولي التي يفاجئ بها الفنان عمرو سعد شقيقه الفنان أحمد سعد بحفلاته الغنائية وذلك بعدما شاركه الغناء في حفله بموسم جدة وقدما أغنية "عملنا حملة" والتي لاقت تفاعلًا كبيرًا من الحضور.

أغنية بحبك يا صاحبي

قام الفنان أحمد سعد بإهداء أغنيته الشهيرة "بحبك يا صاحبي" لشقيقه الفنان عمرو سعد وسط تفاعل المتواجدين بالحفل، وقدم عدد من أغانيه الشهيرة منها "وسع وسع، سيرينا يا دنيا، عليكي عيون، اختياراتي، ايه اليوم الحلو ده".