محافظ شمال سيناء يقدم واجب العزاء لأسر الحجاج المتوفين

قدم اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، واللواء هشام الخولي نائب المحافظ، العزاء لأسر حجاج بيت الله الحرام من أبناء شمال سيناء والذين وافهم الاجل المحتوم خلال أداء مناسك الجج لهذا العام في الأراضي المقدسة.



وقال المحافظ:" نيابة عن الجهاز التنفيذي بشمال سيناء أتقدم بخالص العزاء لأسر الحجاج المتوفين في الأراضي العربية السعودية خلال أداء مناسك الحج لهذا العام، وأدعو الله سبحانه وتعالي أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان".



وأشار المحافظ، إلي أنه اعطي توجيهاته الي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بشمال سيناء في متابعة حجاج شمال سيناء وموعد عودتهم وتذليل كافة العقبات أمامهم، وتوفير سيارات بالمجان لنقلهم من مطار القاهرة الدولي الي مدينة العريش، وذلك بالتنسيق مع المحافظة.

من جانبه أكد نائب المحافظ علي تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة تحت اشراف سكرتير عام المحافظة لمتابعة حالات الوفيات والمفقودين من الحجاج من أبناء محافظة شمال سيناء، وتقديم الدعم والمساندة لأسر المتوفين، وذلك بالتنسيق مع غرفة عمليات مجلس الوزراء، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.



وسجلت محافظة شمال سيناء عدد من حالات الوفاة بين الحجاج من أبناء مدن العريش والشيخ زويد وبئر العبد، خلال أداء مناسك الحج لهذا العام في الأراضي المقدسة بسبب حراة الجو.