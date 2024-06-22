بدء امتحان مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة بالإسكندرية

انتظمت لجان طلاب وطالبات الثانوية العامة بمحافظة الإسكندرية، لبدء امتحان مادة اللغة العربية من امتحانات المواد الدراسية المضافة لمجموع الثانوية العامة، حيث يؤدى 54 ألفًا و502 طالبًا بالإسكندرية امتحان اللغة العربية ب140 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع بالمحافظة.

كان قد وافد طلاب الثانوية العامة ،اليوم السبت، على لجان الامتحانات، لأداء امتحان مادة اللغة العربية وتكون وقت الإجابة لمادة اللغة العربية بداية من الساعة 9 صباحا ولمدة 3 ساعات .

من جانبه قال الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إن عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بالإسكندرية بلغ 54 ألفا و502 طالب منهم 17 ألفا و455 طالبا بالشعبة الأدبية، و24 ألفا و280 طالبا لشعبة العلوم، و105 آلاف و65 طالبا لشعبة الرياضيات وألفين و202 طالب للدولي، ويؤدون امتحاناتهم أمام 140 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع، كما تم تجهيز 34 استراحة للملاحظين والقائمين على العملية الامتحانية، منها 25 استراحة للرجال و9 استراحات للسيدات

وشدد على ضرورة الالتزام بتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الصادرة في الكتاب الدوري رقم (22) الصادر في مايو 2023، بشأن الاستعداد لبدء أعمال الامتحانات العامة وذلك في إطار تكاتف الجهود كافة التي تساهم في حسن سير لجان أعمال الامتحانات، وضمان تحقيق مناخ الاستقرار والطمأنينة اللازم لأبنائنا الطلاب.

وأصدر تعليماته لجميع الجهات التنفيذية المسؤولة عن سير الامتحانات بالمديرية، بالالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات، وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين.