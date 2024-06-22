يورو 2024.. منتخب التشيك يلتقي جورجيا في لقاء الجريحين بأمم أوروبا

يتقابل منتخب جورجيا مع نظيره منتخب التشيك عصر اليوم السبت، على ملعب فولكسبارك،، في الجولة الثانية للمجموعة السادسة من دور المجموعات لكأس أمم أوروبا يورو 2024 ، المقامة في ألمانيا وتستمر حتى 14 يوليو المقبل.





وتنطلق صافرة مباراة جورجيا والتشيك فى الرابعة عصرا، بتوقيت القاهرة، فى مواجهة يخوضها المنتخبين تحت شعار " لا بديل عن الفوز" للتمسك بأمل التأهل إلى الدور التالي، خصوصا بعد خسارتهما في الجولة الأولي.



واستقبل منتخب التشيك الهزيمة على يد نظيره منتخب البرتغال بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الأولي، بينما خسر جورجيا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف على يد منتخب تركيا.

ويعتلي منتخب تركيا جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن منتخب البرتغال، فيما يتذيل منتخبا جورجيا والتشيك الترتيب بلا رصيد.