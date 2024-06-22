حقيقة تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حقيقة مزاعم مجموعات الغش بتسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024 قبل بدء اللجان.

وأكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن كل ما ينشر عن تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة غير صحيح على الإطلاق.

ونوه متحدث وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن تلك المجموعات وهمية وهدفها الوحيد هو الاحتيال على طلاب الثانوية العامة 2024 وجمع الأموال منهم بإدعاء امتلاك امتحان اللغة العربية.

وأوضح متحدث وزارة التربية والتعليم أن هذه الجروبات يتم رصدها والتعامل معها بكل حزم، مؤكدا أن إجراءات امتحانات الثانوية العامة 2024 ليس بها أي تراخي.

وشدد متحدث وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على استحالة تسريب امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2024 أو أي امتحان آخر لأنها تخضع لإجراءات مشددة لحمايتها.

ولفت متحدث وزارة التربية والتعليم إلى أنه لا مجال للحديث عن أية تسريبات في امتحانات الثانوية العامة 2024 لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين أوراق الامتحانات وحمايتها من التسريب.

وأشار متحدث وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى تولي جهات سيادية مسئولية حماية وتأمين صناديق أوراق امتحانات الثانوية العامة 2024 بما يؤكد استحالة تسريبها قبل بدء اللجان.

مزاعم تسريب امتحان اللغة العربية

وادّعت مجموعات الغش الإلكتروني التي تحمل اسم شاومينج على تطبيق تليجرام تسريب امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2024.

وأعلنت مجموعات "شاومينج" عن عرض وهمي بتسريب امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2024 نظير 4 آلاف جنيه قبل انطلاق اللجان.

ونشرت مجموعات الغش أنها تمتلك امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024 وسترسله لمن يسدد المبلغ المحدد على الخاص.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2024 امتحان اللغة العربية يوم السبت المقبل الموافق 22 يونيو 2024 في لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس على مستوى الجمهورية.

وجه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، برصد صفحات الغش الإلكتروني على تطبيقات التواصل الاجتماعي قبل امتحانات الثانوية العامة 2024.

ودعا وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب الثانوية العامة 2024 إلى عدم الالتفات لتلك المزاعم التي تثير البلبلة لديهم في ليلة الامتحان.

ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة إبلاغ الجهات المعنية بها لاتخاذ اللازم نحو صفحات ومجموعات الغش الإلكتروني في امتحانات الثانوية العامة 2024.