إرتفاع تدريجي في درجات الحرارة والعظمى 39 درجة بالفيوم

تشهد محافظة الفيوم اليوم السبت الموافق 22 يونيه، إستمرار الإرتفاع التدريجي في درجات الحرارة ليصبح الطقس شديد الحرارة نهارا مائل للحرارة ليلا.

ويسود المحافظة طقس مائل للحرارة ليلا معتدل في الساعات الأخيرة من الليل بسبب الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة في الصباح الباكر وحتى شروق الشمس.

طقس مائل للحرارة ليلا والصغرى 26 درجة بالفيوم …

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة اليوم السبت على محافظة الفيوم تبلغ 39 درجة للعظمي نهارا، بينما تبلغ الصغرى 26 درجة مئوية ليلا.

وأشار البيان الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن الأجواء سوف تشهد إستمرار نشاط الرياح الخفيفة على فترات متقطعة، باستثناء بعض الأوقات التي تشهد نشاط الرياح بسرعة تبلغ نحو 30 كيلو متر في الساعة، وذلك تزامنا مع سطوع الشمس طوال ساعات النهار، ويمثل هذا الطقس أجواء غير مناسبة نهارا لممارسة الرياضات المائية التي اعتاد الزائرين على ممارستها بشواطيء بحيرة قارون ووادي الريان والبحيرة المسحورة، وسط سطوع الشمس وتشمل الألعاب البحرية وركوب الخيول والجمال والأنشطة الشاطئية.

وأفاد خبراء الطقس أن درجات الحرارة سوف تشهد إرتفاعا طفيفا، مع إستمرار نشاط الرياح الخفيفة والتي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق، بينما تبقى درجات الحرارة معتدلة ليلا وخلال ساعات الصباح الباكر مع إستمرار نشاط الرياح وبقاء الطقس شديد الحرارة نهارا مائل للحرارة ليلا، واستمرار نشاط الرياح، وخاصة في المناطق الصحراوية والمكشوفة، ويساعد نشاط الرياح على تلطيف الأجواء والإحساس بانخفاض طفيف في درجات الحرارة خلال الساعات الأخيرة من النهار، بالإضافة إلى انخفاض درجات الحرارة ليلا ليصبح الطقس شديد الحرارة نهارا مائل للحرارة ليلا على كافة أنحاء المحافظة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد حذرت من التواجد لفترات طويلة تحت أشعة الشمس، وخاصة خلال فترة الظهيرة مع ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة، ونصحت الهيئة المواطنين بإرتداء الملابس الصيفية البيضاء الفضفاضة، وعدم التعرض لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، وعدم ارتداء الملابس الداكنة، ووضع غطاء على الرأس خلال الوقوف تحت أشعة الشمس، والاكثار من تناول المشروبات الباردة وخاصة المياه، واصطحاب زجاجات المياه حال التواجد تحت أشعة الشمس.