بسبب لهو الأطفال.. إصابة صياد وعامل في مشاجرة بجرجا

شهد قسم جرجا جنوب محافظة سوهاج وقوع مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال نتج عنها إصابة صياد يبلغ من العمر 34 سنة برش خرطوش بالبطن والصدر ونجل عمومته عامل ٥ي العقد الرابع من العمر بجرح أعلى الكتف الأيسر وجرى ضبط طرفي المشاجرة والسلاح المستخدم ونقل المصابين لمستشفتي سوهاج الجامعي الجديدة وجرجا العام لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .



تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي قسم شرطة جرجا بلاغا بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة القسم .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم لمكان الواقعة وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "مصطفى . م . م . ا" 34 سنة صياد مصاباً برش خرطوش بالبطن والصدر وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي الجديدة ونجل عمومته "عاصم . ح . ع . م" 40 سنة عامل مصاباً بجرح أعلى الكتف الأيسر وتم نقله لمستشفى جرجا العام .

وطرف ثان "فارس . م . ف . م 25 سنة مندوب مبيعات ووالده محمد . ف . م . ح 50 سنة مزارع الطرفان مقيمان بذات الناحية .

تم ضبط طرفـي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني [ السلاح المستخدم ] وبحوزة الثاني من الطرف الثاني [ السلاح المستخدم ] وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وقيام الأول من الطرف الثاني بإحداث إصابة الأول من الطرف الأول من السلاح المضبوط بحوزته بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال .



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وفي سياق آخر استقبل مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة مزارع في منتصف العقد الثالث من العمر يقيم بدائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج مصابا بكسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ تعدى عليه مزارع آخر بالضرب بماسورة حديد وإحداث إصابته بسبب خلافات الجيرة بأرضهما الزراعية وجرى ضبط المتهم والآداة المستخدمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .



تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد تلقي مركز شرطة المراغة إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة بوصول "أحمد . ر . ب . م" 26 سنة مزارع من مصاباً بكسر بعظام الجمجمة وإشتباه نزيف بالمخ يقيم بدائرة المركز .



إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال عم المصاب "محمود . ب . م . م" 62 سنة مزارع يقيم بذات الناحية إتهم "السيد . م . ح . ا" 31 سنة مزارع يقيم بذات الناحية بالتعدي علي نجل شقيقه بالضرب بقطعة حديدية مما نتج عنه إصابته المشار إليها بسبب خلافات الجيرة بأرضهما الزراعية .

تم ضبط المتهم والآداه المستخدمه [ ماسورة حديدية ] بإرشاده وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعة لذات السبب .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .