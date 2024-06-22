عبدالناصر زيدان: القمة في موعدها وطاقم إسباني في القاهرة خلال ساعات

كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان، عن الطاقم التحكيمي لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك المرتقبة في الدوري المصر.

وقال زيدان خلال تصريحاته ببرنامجه "ملعب الشمس" والمذاع على "قناة الشمس"، إن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في موعدها دون أي تأجيل.

وأضاف، أن مسؤولي ستاد القاهرة أخبر كل العاملين بكل الترتيبات اللازمة لاستقبال الفريقين.

وتابع، أن الأمن والشركة الخاصة بتأمين المباريات بدأت في استعداداته لاستقبال وتأمين كافة جهات ستاد القاهرة الدولي.



وأكمل، تم حجز تذاكر الطاقم التحكيم الإسباني وسيكون متواجد خلال ساعات في القاهرة".

الزمالك على علم بالمباريات المؤجلة منذ فبراير الماضي

فجر الإعلامي عبدالناصر زيدان، مفاجأة من العيار الثقيل، بعد أزمة بيان الزمالك بشأن عدم خوض أي مباراة إلا بعد نهاية مباريات الدور الأول لكل الأندية، وخاصة الأهلي.

وقال زيدان خلال تصريحاته ببرنامجه "ملعب الشمس" والمذاع على "قناة الشمس"، إن المباريات المؤجلة أخطر بمواعيدها لكل الأندية المشاركة في بطولات إفريقيا منذ فبراير الماضي.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على فاركو بثنائية دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المقاولون العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 34 نقطة .