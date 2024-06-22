وكيل جوزيه جوميز يكشف حقيقة عروض تدريب في السعودية

كشف كريم أبو سليمان وكيل جوزيه جوميز مدرب الزمالك، حقيقة وجود عروض لتدريب أحد الأندية السعودية في المرحلة الحالية.

وكانت أنباء قد انتشرت في الأيام الماضية عن وصول عرض إلى جوميز لتدريب أحد الأندية السعودية ما أثار حالة جدل كبيرة داخل أروقة القلعة البيضاء.

وقال كريم أبو سليمان وكيل جوزيه جوميز مدرب الزمالك فى تصريحات عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC MASR 2، “جوزيه جوميز صنع إنجازات في السعودية وحقق الكونفدرالية مع الزمالك ومن الطبيعي اهتمام الأندية الأخرى به”.

وواصلل “اهتمام الأندية بـ جوزيه جوميز لم ترتق حتى الآن للعروض الرسمية، وجوميز سعيد في الزمالك وأعلن ذلك في أكثر من مناسبة ولديه دافع للاستمرار مع الأبيض”.

وأتم تصريحاته “ضغط المباريات والمنافسة وخسارة النقاط في الدقائق الأخيرة سبب عصبية جوميز في المباريات الأخيرة وجوميز يدرب فريق كبير ويبحث عن الفوز دائما”.