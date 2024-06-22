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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

يورو 2024.. موعد مباراة تركيا والبرتغال

البرتغال
البرتغال

اختتم المنتخب التركي والبرتغالي استعداداتهما للموقعة المرتقبة، ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة أمم أوروبا "يورو" 2024.


واستطاعت البرتغال تحقيق الفوز في مباراتها الأولى أمام التشيك بهدفين مقابل هدف واحد، فيما فازت تركيا على جورجيا بثلاثة أهداف لهدف.
ومن المتوقع أن تشهد مواجهة المنتخب التركي أمام نظيره البرتغالي إثارة كبيرة، خاصة وأن المنتخبان يبحثان عن تحقيق نتيجة إيجابية.

موعد مباراة تركيا والبرتغال باليورو

تنطلق مباراة المنتخب التركي أمام نظيره البرتغالي في تمام السابعة من مساء اليوم السبت بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة تركيا والبرتغال

من المقرر إذاعة مباريات بطولة أمم أوروبا 2024 عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، والتي ستقوم ببث مباراة البرتغال وتركيا في كأس أوروبا يورو 2024 على شاشتها.
 

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