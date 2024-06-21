الاستهلاك المنتظم للبروكلي يوقف تطور التهاب المفاصل

الاستهلاك المنتظم للبروكلي قد يوقف تطور التهاب المفاصل، وفقا لعلماء من جامعة إيست أنجليا، تحتوي هذه الخضار على مكونات تبطئ تدمير المفاصل.

يقلل مركب السلفورافان الموجود في البروكلي والملفوف وكرنب بروكسل من تلف المفاصل المرتبط بالعمر، وهو ما يمكن أن يكون أساسًا لأدوية جديدة لعلاج التهاب المفاصل، وقد أظهرت الدراسات أنه في الخلايا الغضروفية البشرية المعرضة لهذا المكون، يتم "إيقاف" الجينات المسؤولة عن هذه الأضرار، ونتيجة لذلك، تطور التهاب المفاصل وفي الوقت نفسه، وفقا للخبراء، فإن عدد الأشخاص الذين يعانون من هذا المرض قد يتضاعف خلال العشرين عاما المقبلة.

يعاني أكثر من مليار مواطن من التهاب المفاصل، وهو مرض التهابي يصيب المفاصل، ولا يزال الطب غير قادر على تقديم أي علاج فعال له سوى مسكنات الألم والجراحة، في بلادنا وغيرها من البلدان المتقدمة، يتم إجراء الملايين من عمليات استبدال مفصل الورك والركبة كل عام، وهي الأمل الأخير لضحايا التهاب المفاصل.

ويعتقد علماء بريطانيون أن مادة السلفورافان، وهي مادة كيميائية موجودة بكثرة في البروكلي والملفوف وكرنب بروكسل، يمكن أن تكون مكونا لجيل جديد من أدوية التهاب المفاصل، وفي الاختبارات التي أجريت على الفئران التي تغذت على نظام غذائي غني بالسولفورافان، تبين أن المادة تقلل بشكل كبير من تآكل المفاصل، وبالتالي تزيد من الحماية ضد التهاب المفاصل العظمي.

كما تم تعريض خلايا الغضاريف البشرية للسولفورافان، مما أدى إلى إيقاف الجينات المسؤولة عن تلف المفاصل وفي أحدث سلسلة من الاختبارات، لاحظ العلماء التأثير الوقائي للسلفورافان على الأنسجة الغضروفية للأبقار وتسمى نتائج البحث واعدة، وقد تساعد جراحة استبدال المفاصل الشخص المصاب بالتهاب المفاصل، لكنها لن توقف تطور المرض في أجزاء أخرى من الجسم مثل السلفورافان.

ما هو التهاب المفاصل

التهاب المفاصل هو تورُّم وشعور بألم عند لمس واحد أو أكثر من مفاصل الجسم. وأعراضه الأساسية هي ألم المفاصل وتيبسها، وتزداد سوءًا مع التقدم في العمر. يتمثَّل النوعان الأكثر شيوعًا لالتهاب المفاصل في الالتهاب المفصلي العظمي والتهاب المفاصل الروماتويدي.

يتسبب الالتهاب المفصلي العظمي في تكسير الغضروف؛ وهو نسيج قوي ومنزلق يغطي نهايات العظام عند مكان تكوُّن المفصل. التهاب المفاصل الروماتويدي مرض يهاجم فيه جهاز المناعة المفاصل، بدءًا من بطانة المفاصل.

يمكن أن تتسبب بلورات حمض اليوريك التي تتكوَّن عند وجود الكثير من حمض اليوريك في الدم في الإصابة بمرض النقرس. كما يمكن أن تتسبب الالتهابات والأمراض الكامنة، مثل الصدفية أو الذئبة الحمراء، في الإصابة بأنواع أخرى من التهاب المفاصل.