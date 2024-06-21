أخصائية غدد صماء تكشف سبب الصداع بعد تناول اللحوم

علقت أخصائية الغدد الصماء إيكاترينا يونغ على قدرة بعض الأطعمة على التسبب في الصداع، وإذا كان من الممكن أن يصاب الشخص بالصداع بعد تناول اللحوم.

وأوضحت الطبيبة أن منتجات اللحوم المصنعة يمكن أن يكون لها تأثير مماثل.

وقالت إيكاترينا يونغ عبر تطبيق تيليغرام: "قد يحدث الألم بعد تناول اللحوم المصنعة، لأنها تحتوي على النتريت الذي يوسع الأوعية الدموية في الدماغ".

وأضافت طبيبة الغدد الصماء أن الصداع يمكن أن يحدث أيضًا بسبب الأطعمة المخمرة التي تحتوي على التيرامين على سبيل المثال، قد تصاب بالصداع بعد تناول الجبن.

عنصر آخر من المنتجات التي تثير الصداع هو الكافيين، الذي يعزز تشنجات الأوعية الدموية. وهو موجود في الشوكولاتة، من بين أشياء أخرى، لذلك بعد تناول الحلوى أو القطعة قد يصاب الشخص أيضًا بالصداع.

وحذرت من أنه بالإضافة إلى ذلك، فإن المواد المضافة مثل المحليات الصناعية والغلوتامات أحادية الصوديوم يمكن أن تؤثر على صحتك.

أسباب الصداع النصفي

قد تسبب الشقيقة (الصداع النصفي) ألمًا نابضًا أو إحساسًا نابضًا، وعادةً ما يقتصر على أحد جانبي الرأس. وغالبًا ما يصحبها غثيان وقيء وحساسية مفرطة للضوء والصوت. يمكن لنوبات الشقيقة أن تسبب ألمًا شديدًا لساعات أو أيام، ويمكن أن تزداد شدة الألم لدرجة تتعارض مع ممارسة أنشطتك اليومية.

قد تحدث أعراض تحذيرية تُعرف بالأورة قبل الصداع أو مصاحبة له. يمكن أن تشتمل الأورة على اضطرابات بصرية، مثل ومضات ضوئية، أو بُقع عمياء، أو اضطرابات أخرى، مثل الشعور بتنميل في أحد جانبي وجهك أو في الذراع أو الساق وصعوبة في التحدث.

قد تقي الأدوية المساعدة من الإصابة ببعض أنواع الصداع النصفي وتجعلها أقل ألما. وقد يكون الجمع بين الأدوية المناسبة وعلاجات الرعاية الذاتية وتغييرات نمط الحياة من الوسائل المساعدة في العلاج.

على الرغم من أن أسباب الصداع النصفي ليست مفهومة بالكامل، فإن الجينات والعوامل البيئية يبدو أنها تلعب دورًا.

فالتغيرات في جذع الدماغ والتشابكات الخاصة به مع العصب ثلاثي التوائم، وهو ممر أساسي للألم، قد تشترك في ذلك. لذا، فإن اختلال توازن كيماويات المخ - بما في ذلك السيراتونين الذي يساعد على تنظيم الإحساس بالألم في جهازك العصبي.