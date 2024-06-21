رسالة هامة من التعليم لطلاب الثانوية العامة 2024

وجه شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة هامة لطلاب الثانوية العامة 2024 قبل انطلاق امتحانات المواد المضافة للمجموع.

وقال متحدث وزارة التربية والتعليم في رسالته إلى طلاب الثانوية العامة 2024: "لا تنساقوا خلف جروبات الغش الوهمية خاصة على تليجرام؛ لأن هدفها الأول والأخير في إدعاءاتها النصب والاحتيال وجمع الأموال".

وأوضح متحدث وزارة التربية والتعليم أن هذه الجروبات يتم رصدها والتعامل معها بكل حزم، مؤكدا أن إجراءات امتحانات الثانوية العامة 2024 ليس بها أي تراخي.

مزاعم تسريب امتحان اللغة العربية

وادّعت مجموعات الغش الإلكتروني التي تحمل اسم شاومينج على تطبيق تليجرام تسريب امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2024.

وأعلنت مجموعات "شاومينج" عن عرض وهمي بتسريب امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2024 نظير 4 آلاف جنيه قبل انطلاق اللجان.

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حقيقة تسريب امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024.

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صحة ما زعمته مجموعات الغش عن تسريب امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2024.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه لا صحة لما يتداول حول تسريب امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2024.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه لا مجال للحديث عن أية تسريبات في امتحانات الثانوية العامة 2024 لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين أوراق الامتحانات وحمايتها من التسريب.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى تولي جهات سيادية مسئولية حماية وتأمين صناديق أوراق امتحانات الثانوية العامة 2024 بما يؤكد استحالة تسريبها قبل بدء اللجان.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2024 امتحان اللغة العربية يوم السبت المقبل الموافق 22 يونيو 2024 في لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس على مستوى الجمهورية.

رصد مجموعات الغش قبل امتحانات الثانوية العامة 2024

وجه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، برصد صفحات الغش الإلكتروني على تطبيقات التواصل الاجتماعي قبل امتحانات الثانوية العامة 2024.

ودعا وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب الثانوية العامة 2024 إلى عدم الالتفات لتلك المزاعم التي تثير البلبلة لديهم في ليلة الامتحان.

ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة إبلاغ الجهات المعنية بها لاتخاذ اللازم نحو صفحات ومجموعات الغش الإلكتروني في امتحانات الثانوية العامة 2024.

