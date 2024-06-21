أوقاف القليوبية: أنشطة دعوية وافتتاح مسجد ولقاء للأطفال

أكد الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة القليوبية، من إطلاق المديرية عددًا من الفعاليات والأنشطة الدعوية والتي تضمنت افتتاح مسجد جديد ببنها، مشيرا إلى أنه في ظل الاهتمام بالنشء واحتواء الأطفال داخل المساجد، أقيم لقاء اليوم بمسجد البحري بقرية ترسا التابع لإدارة أوقاف قها.

مشاركة 300 طفل خلال فاعلية لقاء الأطفال..

وأكد وكيل وزارة أوقاف القليوبية - مشاركة نحو 300 طفل خلال الفاعليات، وذلك بحضور الشيخ عبد المعطي عياد مدير الإدارات بالمديرية، والشيخ نادر حسن مسعود مدير إدارة أوقاف قها.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف، إلى أن الأطفال قدموا نماذج من الابتهالات وقراءة القرآن الكريم وحفظ الأحاديث النبوية وإلقاء الشعر والقصائد، في مشهد أثار إعجاب وثناء الأهالي والمصلين.

في سياق متصل، أعلن وكيل وزارة الأوقاف أنه جرى افتتاح مسجد الحاج جمال أبوسلم بقرية نقباس مركز بنها، وذلك على مساحة بلغت 220 مترا، وبتكلفة إجمالية بلغت مليون ونصف جنيه.