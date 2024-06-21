تحرير 235 محضرا تموينيا في حملات مكبرة بالقليوبية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، حملات مكثفة على المخابز بمختلف مناطق المحافظة، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير رغيف خبز مدعم عالى الجودة للمواطنين خلال إجازة العيد من خلال الرقابة المكثفة على الأسواق والمخابز للتأكد من الالتزام بالتشغيل وإنتاج الحصص المقررة ومنع سرقة الدقيق.

مخالفات ضد أصحاب المخابز البلدية..

وأسفرت الحملات عن تحرير حوالى 235 محضرا لمخالفات ضد أصحاب المخابز البلدية يتلاعبون في مواصفات الخبز وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وتضمنت المخالفات التى رصدتها الحملات إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة المعجن وغلق دون إذن وعدم وجود قائمة تشغيل وسجل زيارات وسرقة دقيق وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين .



وفي سياق أخر - شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة كفر شكر بالقليوبية، حملات لمتابعة سير العمل بالوحدات الصحية والخدمية خلال أيام احتفالات عيد الأضحى المبارك.

وقال محمد غنيم رئيس مركز ومدينة كفر شكر، أن الأجهزة التنفيذية بمجلس المدينة قامت بجولة تفقدية للمرور على مبنى الوحدة المحلية بالبقاشين وكذلك مبنى الوحدة المحلية بالمنشأة الكبرى وتم متابعة سير العمل وانتظامه ومتابعة الانضباط الإداري بالإدارات الخدمية التابعة لهما خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

وشملت الجولة المرور علي الجمعيات الزراعية والوحدات الصحية ومراكز الشباب والرياضة والوحدات البيطرية للتأكد من تواجد الأطقم الطبية من أطباء وتمريض والتأكد من انتظام واستمرار تقديم خدمات الرعاية الصحية والخدمات العلاجية للمواطنين وكذلك تم متابعة جهود وأعمال النظافة العامة ورفع المخلفات من الشوارع والطرق حفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.