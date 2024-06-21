مصرع شخص صدمه القطار السريع بالقليوبية

لقي شخص مصرعه، بعدما صدمه القطارالسريع، أثناء عبور قضبان السكة الحديد أسفل الطريق الدائري بمدينة قليوب التابعة لمحافظة القليوبية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة بالواقعة، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين من المعاينة الأولية أنه جثة مجهولة، وجرى نقلها إلى مستشفى قليوب التخصصي.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

مستشفيات بنها الجامعية ..

وفي سياق اخر قال الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية أنه تم استقبال 6455 حالة مرضية خلال أيام عيد الأضحى المبارك بأقسام الاستقبال والطوارئ والحوادث .

وأشار الدخاخني إلى أن جامعة بنها حريصة على تطوير مستشفياتها وزيادة القدرة الاستيعابية لها بهدف تقديم خدمة طبية وتعليمية متميزة ومتكاملة لأهالي محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة.

في وقت سابق قرر الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها رفع حالة الطوارئ ب مستشفيات بنها الجامعية طوال أيام الاحتفالات مع التأكيد على توفير احتياجات المستشفيات لتقديم الخدمات العلاجية للمرضى خلال فترة العيد وتخفيف الانتظار .