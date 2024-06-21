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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

دولارات مزيفة.. وراء لغز اختطاف نجل رجل أعمال بالشيخ زايد

بوابة الوفد الإلكترونية

كشفت الأجهزة الأمنية  بمديرية أمن الجيزة، غموض اختطاف نجل رجل أعمال وصديقه، من داخل كمبوند بالشيخ زايد على يد مجهولين داخل سيارة أمام أعين المارة.

دولارات مزيفة..وراء  لغز اختطاف نجل رجل أعمال بالشيخ زايد

وكانت البداية بتلقي أجهزة الأمن بالجيزة، بلاغا باختطاف شابين من داخل كمبوند على يد مجهولين، وبإجراء التحريات اللازمة تم كشف غموض الواقعة.

وكشفت تحريات المباحث، أن الشابين باعا دولارات مزيفة لأحد الأشخاص وبعد اكتشافه الأمر خطط لاختطافهما، وتمكن رجال المباحث من الوصول إلى المختطفين وإعادتهما والقبض على المتهمين.

وكانت البداية ببلاغ للأجهزة الأمنية بالجيزة، بقيام سيارة مجهولة باختطاف نجل رجل الأعمال وصديقه من داخل الكمبوند.

وتواصل الأجهزة الأمنية تفريغ الكاميرات، لكشف ملابسات وتفاصيل الواقعة، ورصد آخر مكالمات واردة وصادرة لهواتف المخطوفين لضبط الجناة، وتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية.

  تفاصيل اقتحام فيلا مسن وسرقة مجوهرات بالشيخ زايد

وفي واقعة اخري ، شهدت منطقة الشيخ زايد، اقتحام فيلا مسن  بالشيخ زايد، وسرقة مجوهرات منها بقيمة مليون و500 ألف جنيه،وتوالت النيابة التحقيق . 

جاء هذا بعد تعارف تم عن طريق فيس بوك بين رواد صفحة مشبوهة لتنتهى بعلاقة بين مسن وآخر، وعقد عدة لقاءات داخل فيلته لتنتهي باقتحامها من قبل مجموعة من الأشخاص، وسرقة متلعقات زوجته الذهبية التي قُدّرت بمبلغ مليون و500 ألف جنيه.

وكانت البداية ببلاغ للأجهزة الأمنية بالجيزة من أحد الأشخاص، يدعي تعرضه للسرقة على يد مجموعة من الأشخاص مدعين أنهم رجال شرطة آداب، وبعد ذلك اكتشف أنهم محتالون وأفصحوا عن شخصيتهم الحقيقية وأنهم على معرفة بصديقه الذي تعرف عليه عن طريق صفحة على فيس بوك، تجمع أصحاب الرغبات المشبوهة.

وأضاف في بلاغه، أنه لم يكن ينوي تحرير محضر بالواقعة لكن زوجته صممت على تقديم بلاغ بعد اكتشافها سرقة مصوغات ذهبية، تقدر قيمتها بمبلغ مليون ونصف المليون جنيه.

وتوجه لتحرير محضر بالواقعة، وروى تفاصيل علاقته المشبوهة بأحد الأشخاص، التي انتهت بسرقته وتهديده بفضح أمره.

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