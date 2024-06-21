شهدت منطقة الشيخ زايد، اقتحام فيلا مسن بالشيخ زايد، وسرقة مجوهرات منها بقيمة مليون و500 ألف جنيه،وتوالت النيابة التحقيق .

علاقة مشبوهة بين مسن وآخر.. تفاصيل اقتحام فيلا مسن وسرقة مجوهرات بالشيخ زايد

جاء هذا بعد تعارف تم عن طريق فيس بوك بين رواد صفحة مشبوهة لتنتهى بعلاقة بين مسن وآخر، وعقد عدة لقاءات داخل فيلته لتنتهي باقتحامها من قبل مجموعة من الأشخاص، وسرقة متلعقات زوجته الذهبية التي قُدّرت بمبلغ مليون و500 ألف جنيه.

وكانت البداية ببلاغ للأجهزة الأمنية بالجيزة من أحد الأشخاص، يدعي تعرضه للسرقة على يد مجموعة من الأشخاص مدعين أنهم رجال شرطة آداب، وبعد ذلك اكتشف أنهم محتالون وأفصحوا عن شخصيتهم الحقيقية وأنهم على معرفة بصديقه الذي تعرف عليه عن طريق صفحة على فيس بوك، تجمع أصحاب الرغبات المشبوهة.

وأضاف في بلاغه، أنه لم يكن ينوي تحرير محضر بالواقعة لكن زوجته صممت على تقديم بلاغ بعد اكتشافها سرقة مصوغات ذهبية، تقدر قيمتها بمبلغ مليون ونصف المليون جنيه.

وتوجه لتحرير محضر بالواقعة، وروى تفاصيل علاقته المشبوهة بأحد الأشخاص، التي انتهت بسرقته وتهديده بفضح أمره.

حبس 4 أشخاص بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالسلام

كما قررت نيابة السلام بحبس المتهمين بتجارة المخدرات في منطقة السلام، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على 4 تجار مخدرات بمنطقة السلام، ونجحت قوة أمنية في ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وبحوزتهما 2,250 كيلو جرام لمخدر الأستروكس– كمية لمخدر البودر الخام- كمية من خامات تصنيع مخدر الأستروكس - ميزان حساس – سيارة

كما تم ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وبحوزتهما 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.