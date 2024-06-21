الأمن يكشف واقعة تغيب سائق تاكسى بقنا والعثور عليه جثة هامدة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا من كشف ملابسات العثور على جثة سائق ملقاة وسط المدقات الجبلية بالطريق الصحراوي الغربي قنا- نجع حمادي، وبها طعنات آلة حادة، بعد تغيبه منذ 10 أيام.

و اللواء مصطفى درة، مدير أمن قنا قد تلقى إخطارا بتغيب سائق عن منزل أسرته منذ 10 أيام، والتاكسى الذي يعمل عليه داخل مدينة قنا .

وكشفت التحريات الأولية عن تغيب المدعو «وافى .ح.أ» ٢٨ سنة سائق ومقيم بمنطقة الحميدات التابعة لدائرة قسم قنا وبرفقته التاكسى الذي يعمل عليه منذ ١٠ ايام وبتكثيف التحريات عثر على جثة المجنى عليه داخل إحدى المدقات الجبلية بالطريق الصحراوي الغربي قنا- نجع حمادى في حالة تعفن وبها طعنات متفرقة فتم الدفع بسيارة إسعاف وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى قنا العام.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجنى عليه ويدعى «ابراهيم .م» عامل مقيم بأسيوط ويعمل حاليا بالمعمار بمدينة قنا، وقد أقيمت صداقة بين المتهم والمجنى عليه منذ فترة، ويوم الحادث اتصل المتهم بالمجنى عليه بحجة توصيله لأحد الأماكن بالطريق الصحراوى وعند وصوله للمكان طلب من المجنى عليه ترك التاكسى وإعطاؤه المحمول فرفض المجني عليه وقاومه فقام بطعنه بسكين وتركه جثة هامدة بالمدق الجبلي، وقام بسرقة المحمول وفر هاربا.

ونجحت الاجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبعد مناقشته اعترف بارتكابه الواقعة بغرض السرقة، وقام بالإرشاد عن الجثة بالمنطقة الجبلية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام، كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات مع المتهم .