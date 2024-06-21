مميزات وخدمات يقدمها صندوق حماية وتأمين المصريين بالخارج

تعتزم وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج،إطلاق صندوق "حماية وتأمين المصريين بالخارج"، خلال فعاليات النسخة الخامسة لمؤتمر "المصريين في الخارج" الذي يقام على مدار يومي 4 و5 أغسطس القادم.





ويقدم “الوفد”، انفوجراف يوضح من خلاله المميزات والخدمات التي سيقدمها صندوق "حماية وتأمين المصريين بالخارج".

الصندوق سيكون تكافليا واستثماريا لأعضائه

طوعي اختياري وليس ملزم أو إجباري

توفير مظلة للحماية الاجتماعية والتأمينية ضد حالات الطوارئ

توفير المساعدة القانونية من شحن الجثامين

مساعدة المصريين بالخارج خاصة المقيمين بمنطقة الخليج

التعامل سريعا مع الحالات التي تتعرض لظروف مادية صعبة

اشتراك عضوية شهري بسيط يدفعه المغترب بفوائد عالية

سيكون له مجلس إدارة يقرر الحالات الحرجة

جاري إعداد الإنفوجراف

وكانت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أكدت أن توفير مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية للمصريين بالخارج، أحد أهم محاور استراتيجية عمل وزارة الهجرة والتي دائما ما تسعى إلى تحقيقها، مشددة على أن هناك رغبة حقيقية في الوزارة لإحراز تقدم في هذا الملف، وتحقيق الحماية الاجتماعية لهم خاصة في أوقات الأزمات، لافتة إلى أن خدمات الصندوق والمزايا التي سيطرحها كفيلة بأن تكون عنصر جذب لمزيد من المشتركين.

وقد وضعت وزيرة الهجرة، الخطوط العريضة لإطلاق الصندوق، خلال لقائها الأخير، مع السيدة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، حيث تم بحث المستجدات الخاصة بإنشاء صندوق الطوارئ، موضحة أن الوزارة تعمل على توفير المزيد من آليات الخدمات الخاصة والتي طالما كان المصريون بالخارج يطالبون بها والتي سيتم توفرها من خلال صندوق الطوارئ ورعاية المصريين بالخارج، والجاري إنشاؤه بدعم وتنسيق بين الوزارتين، خاصة وأن الصندوق صادر بتوصية عن النسخة الرابعة لمؤتمر المصريين في الخارج، ليكون صندوقا تكافليا واستثماريا لأعضائه، ويوفر ما يحتاجونه من خدمات وتيسيرات، لنسبة كبيرة من المصريين بالخارج ممن يرغبون في الخدمات التي سيقدمها الصندوق.